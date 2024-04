Žestoka svađa Anela i Vehida! Što se dogodilo? 'Bio je ljut kao pas, ovakvog ga još nisam vidjela'

Vehid je predložio da stavi novi krumpir peći, ali Gretić je ocijenio da će to potrajati do 20 minuta. "Što ćemo sada?", pitao je. "Ne znam", odgovorio je Vehid. Gretića je zanimalo tko je radio krumpir u pripremi. Vehid je rekao da je on. Gretić je potjerao crveni tim iz kuhinje.

Vehid je istaknuo da osjeća krivicu zbog prekida servisa. "Dogodilo se tih par greški tijekom servisa na početku od Marjane i brioša i mislim da je chef ostao bez strpljenja", komentirao je.

Anel je bio jako ljutit i to je pokazao u dnevnom boravku, a Vehid ga je zvao u spavaonicu. "Uđi u sobu", rekao je bijesni Vehid. Anel ga je poslušao. "E to je ljuti Veho", komentirao je Marko. "Ovakvog ga još nisam vidjela", istaknula je Chiara.