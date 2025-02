Lorena iz 'Braka na prvu' o napadajima panike i anksioznosti: 'Borim se, prvi put javno pričam o tome'

Lorena Farkač jedna je od kandidata showa 'Hungry Games', a za RTL.hr je otvorila dušu.

"Ja osobno, evo, izreći ću to prvi put javno na kamerama što i planiram napraviti video, vidjet ćemo hoćete li vi to prvi iznijeti ili ću ja. Ja se malo borim s nekim psihičkim stvarima, konkretno u ovom slučaju, s anksioznosti, napadajem panike i to posljednje tri, četiri godine. Imala sam neku stresnu situaciju ove godine, koja me dovela i u neku vrstu depresije i baš sad kad sam bila s njima rekoh: 'Ne znam kad sam zadnji put bila ovako iskreno sretna', tako da je i to nešto što me podiglo, to je nešto što mi toliko znači", ispričala je. Druženje s ekipom iz showa 'Hungry Games' uvelike joj je pomoglo.