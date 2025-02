Silvija kroz suze o najbolnijim gubicima u životu: 'Moji anđeli, moja dva nećaka više nisu s nama'

Sudionica showa 'Hungry Games' Silvija Temšić progovorila je o tužnim godišnjicama u svojoj obitelji.

"Teško je. Moji anđeli, moja dva nećaka koji više nisu s nama i sad se bliži obljetnica smrti. U neko skorije vrijeme su im i rođendani. To je bila jedna velika prekretnica za sve i do tog trenutka ja sam bila jaka, kao nitko mi ništa ne može. Do tog trenutka dok je jedan poginuo nisam shvaćala da je to to, i tu je bio drugi, ali bolestan, dok nismo njega izgubili. I onda raspad", rekla je kroz suze.