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Igra chefova
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Sezona 1
09:35
Neven Pelicarić otkriva rimske kulinarske trikove za savršenu tjesteninu
Neven Pelicarić otkriva rimske kulinarske trikove za savršenu tjesteninu Gledaj
02:05
Marijana Batinić o 'Igri chefova' za RTL.hr: 'Kao da smo bili na nekom maturalcu, muž mi je rekao da sam se pomladila'
Marijana Batinić o 'Igri chefova' za RTL.hr: 'Kao da smo bili na nekom maturalcu, muž mi je rekao da sam se pomladila' Gledaj
01:07
Chefovi Toni i Tibor nakon finala 'Igre chefova' za RTL.hr: 'Nismo tužni, mi smo ponosni'
Chefovi Toni i Tibor nakon finala 'Igre chefova' za RTL.hr: 'Nismo tužni, mi smo ponosni' Gledaj
00:56
Chef Stiven o trijumfu svog kuhara u 'Igri chefova' za RTL.hr: 'Želio sam to jednako kao i on'
Chef Stiven o trijumfu svog kuhara u 'Igri chefova' za RTL.hr: 'Želio sam to jednako kao i on' Gledaj
02:20
Pobjednik 'Igre chefova' Mato za RTL.hr: 'Pobjedu posvećujem supruzi i svoja dva sina. Oni su me vodili kroz show'
Pobjednik 'Igre chefova' Mato za RTL.hr: 'Pobjedu posvećujem supruzi i svoja dva sina. Oni su me vodili kroz show' Gledaj
00:39
Nakon pobjede podigao je chefa Stivena: Matine emocije obilježile su finale 'Igre chefova'
Nakon pobjede podigao je chefa Stivena: Matine emocije obilježile su finale 'Igre chefova' Gledaj
01:24
Mato je pobjednik 'Igre chefova'!
Mato je pobjednik 'Igre chefova'! Gledaj
00:58
Napetost u finalu 'Igre chefova'! Mato planuo na Bartola zbog miksera: 'Pun mi je kufer toga'
Napetost u finalu 'Igre chefova'! Mato planuo na Bartola zbog miksera: 'Pun mi je kufer toga' Gledaj
00:55
Veliki povratak svih natjecatelja obilježio finale 'Igre chefova': Bartol, Toni i Mato odabrali svoje timove iz snova
Veliki povratak svih natjecatelja obilježio finale 'Igre chefova': Bartol, Toni i Mato odabrali svoje timove iz snova Gledaj
00:33
Marijana Batinić zablistala u finalu 'Igre chefova': U uskoj crnoj haljini izgledala je senzacionalno
Marijana Batinić zablistala u finalu 'Igre chefova': U uskoj crnoj haljini izgledala je senzacionalno Gledaj
01:21
Oni su finalisti 'Igre chefova'! 'Neka me se paze, ali pazit ću se i ja njih'
Oni su finalisti 'Igre chefova'! 'Neka me se paze, ali pazit ću se i ja njih' Gledaj
01:22
'Volio bih da budeš dio mog tima': Legendarni Hrvoje Zirojević ponudio Valentini posao nakon ispadanja
'Volio bih da budeš dio mog tima': Legendarni Hrvoje Zirojević ponudio Valentini posao nakon ispadanja Gledaj
01:04
Valentina ispala iz 'Igre chefova': Uoči odluke slomila se i zaplakala
Valentina ispala iz 'Igre chefova': Uoči odluke slomila se i zaplakala Gledaj
01:07
Valentina iz 'Igre chefova' doživjela emotivni slom i odbila servirati jelo: 'Ovo je sramota'
Valentina iz 'Igre chefova' doživjela emotivni slom i odbila servirati jelo: 'Ovo je sramota' Gledaj
00:54
'On noževe oštri pogledom': Legenda hrvatske gastronomije Hrvoje Zirojević priredio šok u 'Igri chefova'
'On noževe oštri pogledom': Legenda hrvatske gastronomije Hrvoje Zirojević priredio šok u 'Igri chefova' Gledaj
00:51
Bartol je prvi finalist 'Igre chefova'!
Bartol je prvi finalist 'Igre chefova'! Gledaj
00:51
'Možda ju je koštalo pobjede': Valentina napravila kobnu pogrešku u 'Igri chefova'
'Možda ju je koštalo pobjede': Valentina napravila kobnu pogrešku u 'Igri chefova' Gledaj
03:49
Valentina iz 'Igre chefova' za RTL.hr: 'Četrnaest godina sam pjevala po svadbama, sada se želim profesionalno baviti kuhanjem'
Valentina iz 'Igre chefova' za RTL.hr: 'Četrnaest godina sam pjevala po svadbama, sada se želim profesionalno baviti kuhanjem' Gledaj
03:02
Mato iz 'Igre chefova' za RTL.hr: 'Više se ništa ne zna, ali mogu se vidjeti kao pobjednika'
Mato iz 'Igre chefova' za RTL.hr: 'Više se ništa ne zna, ali mogu se vidjeti kao pobjednika' Gledaj
01:11
'Ispada moj dobri div': Daniel se oprostio od 'Igre chefova'
'Ispada moj dobri div': Daniel se oprostio od 'Igre chefova' Gledaj
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