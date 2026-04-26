Almir iz Pule donosi posebnu energiju u 'Igru chefova', a za RTL.hr poručuje: 'Kuham, pjevam i smijem se'

U novom RTL-ovom kulinarskom showu 'Igra chefova' među brojnim kandidatima koji traže svoju priliku za uspjeh posebno se istaknuo Almir, tridesetogodišnji kuhar iz Pule

Almir Ademi u 'Igru chefova' dolazi iz Pule, no njegovo odrastanje obilježio je život u Vodnjanu, šarmantnom istarskom gradiću koji je duboko utjecao na njegov identitet. Istra, poznata po bogatoj gastronomskoj tradiciji, usadila mu je ljubav prema kuhanju, koje je s vremenom preraslo iz hobija u profesiju.

Između kuhače i mikrofona

Iako se profesionalno ostvario kao kuhar, Almir njeguje još jednu veliku strast - pjevanje. Glazba je za njega više od hobija; ona je način izražavanja i protuteža dinamičnom i zahtjevnom kuhinjskom okruženju. Mladi istarski kuhar Almir Ademi predstavio je svoje kulinarsko umijeće na audiciji koja je, prema njegovim riječima, prošla fenomenalno. Iako je iznimno zadovoljan svojim nastupom, skromno priznaje kako osjeća da je publici i žiriju mogao pokazati još i više.

Almir, Igra chefova FOTO: RTL

Za ključni trenutak audicije, Almir je pripremio jelo koje odražava njegov kulinarski potpis – spoj modernih tehnika i tradicionalnih istarskih namirnica.

Neočekivana prijava za novi početak

Put do televizijskog natjecanja nije bio rezultat dugogodišnjeg planiranja, već spontane odluke. "Sasvim slučajno, prijavio sam se ono na Facebooku. Vidio sam stranicu", prisjeća se Almir. Iza te naizgled usputne prijave krila se, međutim, dublja motivacija i dugo tinjajuća želja za dokazivanjem. "Htio sam jedan korak naprijed, jedan korak dalje", objašnjava Ademi svoju glavnu pokretačku snagu. U svijetu gastronomije, gdje se često traži potpuna predanost i fokus, kuhar Almir Ademi unosi jedinstvenu notu – onu glazbenu. Njegova priča nije samo o receptima i okusima, već o dvije strasti koje su ga oblikovale od najranijih dana: ljubav prema kuhinji koju je naslijedio od oca i neodoljiva privlačnost glazbe.

icon-expand Almir, Igra chefova FOTO: RTL

Naslijeđena strast s velikih svadbi

Almirova ljubav prema kuhanju rodila se u vrevi velikih svadbenih slavlja. Još kao dječak, pratio je oca dok je pripremao jela za dvjesto do tristo gostiju. "Kad bi stari išao na svadbu kuhati, ja bih išao s njim. Gledao sam ga, pratio sam ga kako kuha", prisjeća se Almir. Upravo u tim trenucima, promatrajući oca kako vješto barata namirnicama, zapalila se iskra koja će mu odrediti životni put.

Vječna dilema: kuhača ili mikrofon?