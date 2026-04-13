Almir je pozitiva kakve nema u 'Igri chefova', no je li zadovoljio chefove?

U novom RTL-ovom kulinarskom showu "Igra chefova" među brojnim kandidatima koji traže svoju priliku za uspjeh posebno se istaknuo Almir, tridesetogodišnji kuhar iz Pule. Njegova priča nije samo o hrani; to je priča o snovima, borbi protiv predrasuda i želji da postane uzor svojoj zajednici. S kuhačom u jednoj i mikrofonom u drugoj ruci, Almir je pred kamere donio jedinstvenu energiju i snažnu poruku.

Kuhar, pjevač i 'dijamant hotela'

Almir se profesionalno bavi kuharstvom, a svoje vještine brusi u hotelu s pet zvjezdica, gdje je, kako kaže, naučio tajne moderne kuhinje. Njegov talent i vedar duh nisu prošli nezapaženo. "Moj direktor bi rekao da sam osmijeh, dijamant tog hotela", s ponosom ističe Almir. No, kuhanje nije njegova jedina strast. U slobodno vrijeme bavi se pjevanjem i sviranjem, a najviše uživa u izvođenju tradicionalnih romskih pjesama i turbo-folka. Upravo je ta svestranost dio njegovog šarma kojim je osvojio simpatije gledatelja. U show se prijavio, kako kaže, da ostvari svoj cilj i postane poznata ličnost. "To mi je bila uvijek želja, da budem poznati kuhar. Gdje god idem da me ljudi traže autogram ili da se slikaju", iskreno priznaje svoje ambicije.

Želim dokazati da i mi Romi možemo uspjeti

Ipak, iza želje za slavom stoji dublji motiv. Almir želi iskoristiti ovu platformu kako bi poslao snažnu poruku, prvenstveno mladim Romima. "Želim dokazati kao prvo svojim Romima da se školuju, da se obrazuju, da treniraju sport, da idu dalje sa školom, da možemo i mi uspjeti u životu", naglašava on.

Almir, Igra chefova FOTO: RTL

Smatra da je obrazovanje ključno u borbi protiv diskriminacije i negativnih stereotipa koji se često vežu uz romsku zajednicu.

Razlika između 'Cigana' i 'Roma'

Almir otvoreno progovara o stigmi i terminologiji koja prati njegov narod. "To što se kaže npr. cigan, to je nekako već, ajmo reć, prljavo. Cigani su oni koji nisu školovani, ne rade, nemaju obrazovanje, nemaju kulturu", objašnjava on, dodajući da je pravo značenje njegove pripadnosti potpuno drugačije. "A Rom znači po prijevodu čovjek. A što znači Romi? Koji su obrazovani, kulturni, imaju školu, bave se poslom. To je Rom, kao npr. što sam ja." Završio je kuharsku školu kao vrlo dobar i uzoran učenik te ističe kako se nikada osobno nije susreo s diskriminacijom, a svojim primjerom želi pokazati da je uspjeh moguć.

