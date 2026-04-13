Emisije
Novosti
Emisije
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Igra chefova

Almir je pozitiva kakve nema u 'Igri chefova', no je li zadovoljio chefove?

Almir je kuhar koji se prijavio u 'Igru chefova'

RTL.hr
13.04.2026 22:30

U novom RTL-ovom kulinarskom showu "Igra chefova" među brojnim kandidatima koji traže svoju priliku za uspjeh posebno se istaknuo Almir, tridesetogodišnji kuhar iz Pule. Njegova priča nije samo o hrani; to je priča o snovima, borbi protiv predrasuda i želji da postane uzor svojoj zajednici. S kuhačom u jednoj i mikrofonom u drugoj ruci, Almir je pred kamere donio jedinstvenu energiju i snažnu poruku.

Kuhar, pjevač i 'dijamant hotela'

Almir se profesionalno bavi kuharstvom, a svoje vještine brusi u hotelu s pet zvjezdica, gdje je, kako kaže, naučio tajne moderne kuhinje. Njegov talent i vedar duh nisu prošli nezapaženo. "Moj direktor bi rekao da sam osmijeh, dijamant tog hotela", s ponosom ističe Almir.

No, kuhanje nije njegova jedina strast. U slobodno vrijeme bavi se pjevanjem i sviranjem, a najviše uživa u izvođenju tradicionalnih romskih pjesama i turbo-folka. Upravo je ta svestranost dio njegovog šarma kojim je osvojio simpatije gledatelja. U show se prijavio, kako kaže, da ostvari svoj cilj i postane poznata ličnost. "To mi je bila uvijek želja, da budem poznati kuhar. Gdje god idem da me ljudi traže autogram ili da se slikaju", iskreno priznaje svoje ambicije.

Želim dokazati da i mi Romi možemo uspjeti

Ipak, iza želje za slavom stoji dublji motiv. Almir želi iskoristiti ovu platformu kako bi poslao snažnu poruku, prvenstveno mladim Romima. "Želim dokazati kao prvo svojim Romima da se školuju, da se obrazuju, da treniraju sport, da idu dalje sa školom, da možemo i mi uspjeti u životu", naglašava on.

Almir, Igra chefova FOTO: RTL

Smatra da je obrazovanje ključno u borbi protiv diskriminacije i negativnih stereotipa koji se često vežu uz romsku zajednicu.

Razlika između 'Cigana' i 'Roma'

Almir otvoreno progovara o stigmi i terminologiji koja prati njegov narod. "To što se kaže npr. cigan, to je nekako već, ajmo reć, prljavo. Cigani su oni koji nisu školovani, ne rade, nemaju obrazovanje, nemaju kulturu", objašnjava on, dodajući da je pravo značenje njegove pripadnosti potpuno drugačije. "A Rom znači po prijevodu čovjek. A što znači Romi? Koji su obrazovani, kulturni, imaju školu, bave se poslom. To je Rom, kao npr. što sam ja."

Završio je kuharsku školu kao vrlo dobar i uzoran učenik te ističe kako se nikada osobno nije susreo s diskriminacijom, a svojim primjerom želi pokazati da je uspjeh moguć.

Biftek za dlaku prošao dalje

Njegov nastup u kuhinji "Igre chefova" bio je jednako uzbudljiv kao i njegova životna priča. Odlučio se za moderno jelo - biftek s koricom od peršina, krušnih mrvica i parmezana. Ipak, trema i pritisak vremena uzeli su danak. Zbog slučajno ugašene pećnice, meso nije bilo termički obrađeno kako je planirao, što je dovelo do podijeljenih mišljenja žirija.

Dok je jednom članu žirija meso bilo presirovo, drugi su prepoznali potencijal i balans okusa, unatoč tehničkoj pogrešci. Na kraju je, "za dlaku", dobio prolaznu ocjenu i priliku da nastavi natjecanje. "Dali su mi priliku i nešto ih je pogodilo", sretno je zaključio nakon napetog ocjenjivanja.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Večeras počinje 'Igra chefova'! Od baka i veleposlanstava do najpoznatijih chefova regije!

Od studija ekonomije do profesionalne kuhinje - chef Daniel Bjelan stiže u 'Igru chefova'

FOTOGALERIJA: 'Igra chefova' je započela! Pogledajte kako izgleda nova kulinarska priča iznutra

Novi kulinarski show 'Igra chefova' gledaj odmah na platformi Voyo: prva epizoda već je dostupna!

Pogledajte kako nam je bilo na setu 'Igre chefova': od prvih zalogaja do kuhinje pune smijeha i vrhunske ekipe

Marijana Batinić otkrila ključno pravilo 'Igre chefova' koje ga čini jedinstvenim

Pročitaj na Net.hr
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost