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Igra chefova

Andro iz 'Igre chefova' nakon ispadanja za RTL.hr: 'Bilo mi je žao što napuštam show, ali nisam bio razočaran'

Napeta borba u eliminacijskom izazovu kulminirala je jednim od najemotivnijih oproštaja u 'Igri chefova'. Nakon što su u neizvjesnoj završnici ostali Valentina i Andro, žiri je donio tešku odluku koja je rasplakala mnoge

RTL.hr
28.05.2026 10:00

Andrin desert bio je najlošiji te je on morao napustiti 'Igru chefova'. Andro je sada za RTL.hr otkrio kako osjećao u tom trenutku te po čemu će najviše pamtiti svoje putovanju u showu.

Vaše ispadanje je bilo jako emotivno. Kako ste se osjećali u tom trenutku?

U trenutku ispadanja mi je bilo žao što napuštam show, ali nisam bio razočaran jer sam znao da moj desert nije bio dobar. Stvarno rijetko radim deserte i drago mi je da sam ispao na desertu, a ne na pohanju ili nekom ozbiljnom komadu mesa.

Andro, Igra chefova
Andro, Igra chefova FOTO: RTL

Nakon što se napravili desert, jeste li očekivali da ćete ispasti?

Kad sam napravio desert nisam bio siguran u svoj prolaz, nadao sam se da je netko možda napravio nekakvu kardinalnu grešku, ali sam znao da je jedan od jednostavnijih i lošijih deserta.

Koja je najljepša uspomena koju ćete pamtiti iz 'Igre chefova'?

Najljepša uspomena mi je prva pobjeda plavog tima jer smo kuhali za moje Slavonce i drago mi je da smo postavili rekord s 9 tanjura.

Andro, Igra chefova
Andro, Igra chefova FOTO: RTL

Jeste li i dalje u kontaktu s ekipom iz showa?

Drago mi je da smo svi dalje u kontaktu i da se svakodnevno dopisujemo u grupi i komentiramo ne samo epizode showa već i osobne projekte i poslove koje smo nastavili poslije showa. Stvarno smo postali jedna mala obitelj i skupa se radujemo svakom novom uspjehu svakoga od nas. U planu je i nekakvo okupljanje nakon sezone tako da ćemo se nastaviti družiti i poslije showa.

Zahvalio bi se svojoj obitelji na razumijevanju i podršci tijekom snimanja, najviše supruzi i kćerkici koje su mi najviše nedostajale. Veliko hvala punici i puncu koji su me pustili s posla u obiteljskoj tvrtki Briit da sudjelujem u 'Igri chefova'.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

igra chefova
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