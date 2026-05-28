Andro iz 'Igre chefova' nakon ispadanja za RTL.hr: 'Bilo mi je žao što napuštam show, ali nisam bio razočaran'

Andrin desert bio je najlošiji te je on morao napustiti 'Igru chefova' . Andro je sada za RTL.hr otkrio kako osjećao u tom trenutku te po čemu će najviše pamtiti svoje putovanju u showu.

U trenutku ispadanja mi je bilo žao što napuštam show, ali nisam bio razočaran jer sam znao da moj desert nije bio dobar. Stvarno rijetko radim deserte i drago mi je da sam ispao na desertu, a ne na pohanju ili nekom ozbiljnom komadu mesa.

Kad sam napravio desert nisam bio siguran u svoj prolaz, nadao sam se da je netko možda napravio nekakvu kardinalnu grešku, ali sam znao da je jedan od jednostavnijih i lošijih deserta.

Najljepša uspomena mi je prva pobjeda plavog tima jer smo kuhali za moje Slavonce i drago mi je da smo postavili rekord s 9 tanjura.

Drago mi je da smo svi dalje u kontaktu i da se svakodnevno dopisujemo u grupi i komentiramo ne samo epizode showa već i osobne projekte i poslove koje smo nastavili poslije showa. Stvarno smo postali jedna mala obitelj i skupa se radujemo svakom novom uspjehu svakoga od nas. U planu je i nekakvo okupljanje nakon sezone tako da ćemo se nastaviti družiti i poslije showa.

Zahvalio bi se svojoj obitelji na razumijevanju i podršci tijekom snimanja, najviše supruzi i kćerkici koje su mi najviše nedostajale. Veliko hvala punici i puncu koji su me pustili s posla u obiteljskoj tvrtki Briit da sudjelujem u 'Igri chefova'.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.