Igra chefova

Andro je žiriju 'Igre chefova' poslužio jelo s kojim je osvojio suprugu: 'Autentično je i karakterno'

Andro je za dlaku prošao dalje u 'Igri chefova'

21.04.2026 22:00

U kulinarskom showu "Igra chefova" rijetko se dogodi da jedno jelo ispriča ne samo priču o okusima, već i onu duboko osobnu, ljubavnu. Upravo to uspjelo je Andri, ekonomistu iz Feričanaca, koji je pred stručni žiri donio tanjur s kojim je, kako je otkrio, osvojio srce svoje supruge. Njegove kozice s palentom, nazvane "Scream Pongrac", pokazale su da se iza titule ekonomista krije strastveni kuhar s petogodišnjim iskustvom i talentom koji ne poznaje geografske granice.

Jelo s potpisom kao kruna ljubavi

Andro je za svoje predstavljanje odabrao jelo koje za njega ima posebno značenje. "Najviše emotivno sam vezan uz to jelo jer sam s tim svoju suprugu osvojio", priznao je, dodajući kako je upravo "Scream Pongrac" pripremio na jednoj od njihovih prvih večera. Njena reakcija bila je, kaže, oduševljenje kremastom palentom kakvu nikada nije probala. Podrška supruge, koja mu je dopustila da se natječe dok ona čuva njihovu malu bebu, dala mu je dodatni vjetar u leđa.

FOTO: RTL

Tijekom pripreme, Andro je otkrio nekoliko tajni svog recepta koji usavršava već sedam godina. Ključ je u umaku nalik na bisque kojim aromatizira palentu, dajući joj dubok okus mora. Dodatnu dimenziju okusa postigao je koristeći mast od slanine aromatiziranu komoračem. U šali je prokomentirao i zašto je hrana u restoranima često ukusnija od one kod kuće. "Zato što kuhara u restoranu boli briga za zdravlje", rekao je dodajući maslac u svoje jelo, čime je nasmijao mnoge, ali i potvrdio svoju posvećenost okusu.

"Palenta je ovdje hit"

Iako dolazi iz Feričanaca, mjesta udaljenog četiristo kilometara od najbliže konobe, Andro je pripremio jelo koje je žiri odmah prepoznao kao autentično i karakterno. "Palenta je kremasta, kao da je rađena s nekim bisqueom, kao da ima okus kozice u samoj palenti", nizale su se pohvale.

Dok je jednom članu žirija panceta bila malo preintenzivna, drugi je smatrao da upravo ona, uz kapare, daje jelu lijepu notu i zaokružuje okuse. Unatoč rustikalnom izgledu, koji je jednom od sudaca u početku bio odbojan, okus je prevagnuo. "Vizualni aspekt ovog jela je bio vrlo posvuda. Jedna strana me vuče na jedno, druga strana mi govori, bježi s tim. Ali okus je na prvom mjestu. Vi ste ga imali", priznao je chef Tibor i dao Andri prolazni glas.

Žiri je pohvalio Andrinu hrabrost i trud, istaknuvši da je tanjur, iako jednostavan, prepun karaktera. "Da bi sva jela ovako izgledala, da je ovo najgore jelo vizualno u Hrvatskoj, mi bismo bili na vrhu gastronomske karte svijeta", zaključio je chef Stiven.

