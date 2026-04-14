Aneta itekako ima razloga za slavlje u 'Igri chefova': 'Prošli ste iako niste zaslužili'

Potpuno drugačiji izazov pred žiri 'Igre chefova' stavila je Aneta iz Primoštena, čiji su tanjur s gljivama, jajima i bešamel umakom dočekali s potpunom zbunjenošću. "Moram priznati da sam zbunjen kako se ovo jede", čulo se kod chefova, kao i pitanje: "Što je pjesnik htio reći?". Koncept jela ostao je nejasan, a izvedba je samo produbila probleme. Bešamel umak opisan je kao "potpuno termički krivo obrađen" i teksturom sličniji pudingu nego umaku.

Antea, Igra chefova FOTO: RTL

Međutim, najveći šok uslijedio je kada je Aneta otkrila da jelo koje je poslužila uopće nije probala. Razlog - celijakija i činjenica da bešamel sadrži gluten. Reakcija žirija bila je trenutačna i oštra. "Neprobavanje jela nije nikada opcija. Kuhali ste ono što ima gluten. Totalna ludost. Znači, niste trebali kuhati nešto što ima gluten da ne možete probati", odrješit je chef Stiven, naglašavajući jedno od temeljnih pravila svake profesionalne kuhinje.

Anteino jelo, Igra chefova FOTO: RTL

Iako se činilo da je Anetina sudbina zapečaćena, dogodio se neočekivani preokret. Unatoč kritikama, dva člana žirija odlučila su joj dati prolaz. "Ne znam zašto, moj neki instinkt mi je rekao da vam dam glas", priznao je chf Tibor, dok je chef Toni bio izravniji: "Gledajte, ja sam vam dao prolaz, ali morate znati da ovo baš i niste zaslužili".