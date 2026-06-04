ANKETA Tko će odnijeti pobjedu u 'Igra chefova'? Glasajte za svog favorita!

Odabrano je četvero najboljih koji se bore za prestižnu titulu pobjednika 'Igre chefova' i nagradu od 25.000 eura. Uskoro ćemo doznati tko je prvi pobjednik ovog popularnog natjecanja. Polufinalnu četvorku čine Mato, Bartol, Valentina i Toni. Mato, chef iz Dubrovnika, od početka slovi za favorita. Bartol donosi znanje stečeno iz inozemstva, a svojim se jelima istaknuo i Toni iz tima mentora Tibora Valinčića. Pravo iznenađenje je Splićanka Valentina Ružević, jedina amaterka među profesionalcima, koja je dokazala da ljubav i strast prema kuhanju mogu parirati iskustvu.

A tko je tvoj favorit za pobjedu?