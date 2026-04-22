Igra chefova

Antonia u šoku nakon što je probala svoje jelo u 'Igri chefova': 'Nula bodova. Ovo ne bih ja jela. Žao mi je'

Antonia je u 'Igri chefova' dala sve od sebe, ali nije išlo

RTL.hr
22.04.2026 09:00

U popularnom kulinarskom natjecanju "Igra chefova" gledatelji su imali priliku upoznati Antoniju Ivić, 27-godišnju Zagrepčanku čija životna priča spaja naizgled nespojive svjetove - fizioterapiju, treniranje plivanja i strastveno eksperimentiranje u kuhinji. U show je ušla kao potpuni amater, vođena željom za novom avanturom i motom da u kuhinji voli "spojiti nespojivo". Ipak, njezin hrabar pristup i kreativnost naišli su na zid strogih sudačkih kriterija.

Kuhanje kao meditacija, a sport kao životna škola

Za Antoniju, kuhanje je puno više od pripreme obroka; to je "jedna meditacija koju radim svaki dan". Opisala je to kao trenutak mira u danu kada je nitko ne ometa. Ta smirenost, međutim, crpi snagu iz izrazito natjecateljskog duha koji je gradila godinama.

Antonia, Igra chefova
Antonia, Igra chefova FOTO: RTL

"Mene je sport najviše izgradio. Strpljenje, upornost, ne odustajanje", izjavila je Antonia, koja se deset godina bavila umjetničkim plivanjem, osvajajući prva mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima. Upravo taj sportski mentalitet, kako kaže, čini je hrabrom i odvažnom da ide "glavom kroz zid kroz nepoznato", što je i bila njezina odluka o prijavi na natjecanje.

Izazov na tanjuru i borba s vremenom

Za svoje predstavljanje žiriju odabrala je jelo koje odražava njezinu sklonost eksperimentiranju: kozice u korici od crnog i bijelog sezama, poslužene uz crnu rižu i salatu na bazi soje. No, njezin najveći protivnik nije bio složen recept, već vrijeme.

"Ja sam inače najsporija osoba na svijetu. Mama kaže da ću zakasniti na svoj sprovod", priznala je kroz smijeh, dodajući kako joj je vremensko ograničenje od sat vremena predstavljalo ogroman stres. Ta se nervoza, nažalost, osjetila i na konačnom tanjuru.

Presuda žirija: Nedostatak začina i tehničke pogreške

Iako je njezina kreativnost bila vidljiva, stručni žiri nije bio impresioniran izvedbom. Odmah su prepoznali amaterski pristup, a kritike su bile direktne. "Ovo je apsolutno amatersko jelo", glasio je komentar chefa Stivena, nakon čega su uslijedile konkretne zamjerke.

Antonija, Igra chefova
Antonija, Igra chefova FOTO: RTL

Žiri je istaknuo kako riža nije bila uopće začinjena. "Ni malo začina. Ničega. Doslovno ništa", bio je jasan jedan od chefova. Problema je bilo i s glavnom namirnicom, kozicama, gdje su uočene tehničke pogreške u pripremi. Kada je i sama probala svoje jelo na nagovor žirija, Antonia se složila da je prekiselo, objasnivši kako zbog osjetljivog želuca inače izbjegava takve okuse. "Nula bodova, ovo ja ne bi jela. Žao mi je, oprostite", naglasila je nakon kušanja.

Unatoč tome što nije prošla dalje, Antonia je natjecanje napustila s osmijehom. "Obavila sam još jednu avanturu. Nisam odustala, odradila sam ju do kraja i zbog toga mi je drago. Nikad mi neće biti žao što sam došla", zaključila je, pokazavši da sportski duh ne odustaje ni nakon poraza.

Moglo bi te zanimati

Pretposljednja audicija u 'Igri chefova': Hoće li chefove više oduševiti kuhari ili amateri?

Stand-up komičar u 'Igri chefova' iznenadio chefa Stivena: 'Izgledate kao Simon Baker iz 'Mentalista'

Svjetska putnica Helena iskreno pred žirijem 'Igre chefova': 'Željela sam biti na televiziji'

Kuhar Dejan iz lepoglavske kaznionice stigao u 'Igru chefova': 'Posao je stresan, radim sa zatvorenicima'

Profesionalni kuhar Marko u 'Igri chefova' riskirao s prepelicom i umalo 'izgorio' od treme

Kandidat je nasmijao žiri 'Igre chefova', ali onda su se morali uozbiljiti: 'Ovo nije dobro'

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom