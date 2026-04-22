Antonia u šoku nakon što je probala svoje jelo u 'Igri chefova': 'Nula bodova. Ovo ne bih ja jela. Žao mi je'

Antonia je u 'Igri chefova' dala sve od sebe, ali nije išlo

U popularnom kulinarskom natjecanju "Igra chefova" gledatelji su imali priliku upoznati Antoniju Ivić, 27-godišnju Zagrepčanku čija životna priča spaja naizgled nespojive svjetove - fizioterapiju, treniranje plivanja i strastveno eksperimentiranje u kuhinji. U show je ušla kao potpuni amater, vođena željom za novom avanturom i motom da u kuhinji voli "spojiti nespojivo". Ipak, njezin hrabar pristup i kreativnost naišli su na zid strogih sudačkih kriterija.

Kuhanje kao meditacija, a sport kao životna škola

Za Antoniju, kuhanje je puno više od pripreme obroka; to je "jedna meditacija koju radim svaki dan". Opisala je to kao trenutak mira u danu kada je nitko ne ometa. Ta smirenost, međutim, crpi snagu iz izrazito natjecateljskog duha koji je gradila godinama.

"Mene je sport najviše izgradio. Strpljenje, upornost, ne odustajanje", izjavila je Antonia, koja se deset godina bavila umjetničkim plivanjem, osvajajući prva mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima. Upravo taj sportski mentalitet, kako kaže, čini je hrabrom i odvažnom da ide "glavom kroz zid kroz nepoznato", što je i bila njezina odluka o prijavi na natjecanje.

Izazov na tanjuru i borba s vremenom

Za svoje predstavljanje žiriju odabrala je jelo koje odražava njezinu sklonost eksperimentiranju: kozice u korici od crnog i bijelog sezama, poslužene uz crnu rižu i salatu na bazi soje. No, njezin najveći protivnik nije bio složen recept, već vrijeme. "Ja sam inače najsporija osoba na svijetu. Mama kaže da ću zakasniti na svoj sprovod", priznala je kroz smijeh, dodajući kako joj je vremensko ograničenje od sat vremena predstavljalo ogroman stres. Ta se nervoza, nažalost, osjetila i na konačnom tanjuru.

Presuda žirija: Nedostatak začina i tehničke pogreške

Iako je njezina kreativnost bila vidljiva, stručni žiri nije bio impresioniran izvedbom. Odmah su prepoznali amaterski pristup, a kritike su bile direktne. "Ovo je apsolutno amatersko jelo", glasio je komentar chefa Stivena, nakon čega su uslijedile konkretne zamjerke.

