Bagerist Stipe Brković stiže u 'Igru chefova' - kuhat će bez straha, ali i bez recepta!

'Igra chefova' donosi napete izazove, stroge mentore i priliku da kandidati pokažu što znaju i kako se snalaze pod pritiskom.

Uskoro na male ekrane stiže RTL-ov novi show, kulinarski spektakl 'Igra chefova'. U njemu će svoje kulinarske sposobnosti prekaljenom timu mentora koji čine Tibor Valinčić, Toni Boban i Stiven Vunić pokazati profesionalni kuhari, ali i strastveni amateri. Jedan od njih je i Stipe Brković, Šibenčanin kojeg je život doveo u zagrebačku Dubravu, gdje radi kao strojar i vozi bager, a slobodno vrijeme rado provodi u kuhinji. Uz kuhanje, Stipe voli fotografiranje, nogomet i sportske automobile, a odluka o sudjelovanju u novom RTL-ovu kulinarskom spektaklu došla je spontano: Odluka o prijavi došla je slučajno kad sam vidio objavu na društvenim mrežama. Nije bilo puno dvojbe, kliknuo sam prijavu i - eto me", kroz osmijeh priznaje.

icon-expand Stipe Brković, Igra chefova FOTO: RTL

Za sebe kaže da je optimističan, pričljiv i ugodno društvo, a takav pristup prenosi i u kuhinju. Iako je još uvijek amaterski kuhar, u show ulazi otvorena uma i bez pritiska: Očekujem nova iskustva i dobre savjete žirija. Ako sve bude u redu, neka ide koliko ide. A i ako ispadnem na početku, dogodine sam opet tu."

icon-expand Stipe Brković, Igra chefova FOTO: RTL

U kuhinji se ne drži striktnih pravila - naprotiv, njegov stil temelji se na slobodi i osjećaju: Više sam improvizator, volim kuhati bez recepta i mjera, više iz svoje glave." Upravo ta spontanost mogla bi biti njegova najveća prednost, ali i izazov u zahtjevnom tempu 'Igre chefova'. Kad je riječ o lekcijama koje želi ponijeti iz showa, Stipe ostaje vjeran sebi: Slušaj sebe i kuhaj sa stilom, ali uvijek poslušaj savjet - bez obzira hoćeš li ga iskoristiti ili ne."

icon-expand Stipe Brković, Igra chefova FOTO: RTL