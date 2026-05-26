Bartol iz 'Igre chefova' o tituli Gospodin Savršeni: 'Znam da je to kompliment. Treba napraviti format prilagođen meni'

Bartol je kroz smijeh priznao da je možda jedini kandidat koji je mogao pratiti Tonijev "brzi dalmatinski govor". U razgovoru za RTL.hr otkrio je kakav je chef Toni kada se kamere ugase, koliko mu iskustvo iz francuske kuhinje pomaže u natjecanju, ali i što misli o tituli "Gospodina Savršenog" koju je dobio iza kulisa showa.
Chef Toni te dosta rano izdvojio i dao ti vodstvo u timu. Jesi li osjetio dodatni pritisak zbog toga ili ti je bilo drago?
Da, chef Toni je od početka davao prostora mojim idejama i ja sam tu ulogu kao "chef" tima uzeo s respektom i lakoćom. Ja mislim da je mene Toni izdvojio iz tima kao vodiča, jer sam možda jedini koji razumije njegov brzi dalmatinski govor (hahahaha...)
Kakav je zapravo chef Toni iza kamera?
Toni je izvan kamera jedna jako otvorena i pristupačna osoba koja nosi svoje srce na jeziku. Legenda od čovjeka.
Imaš dosta iskustva iz inozemstva i francuske kuhinje. Koliko ti to stvarno pomaže u "Igri chefova", a koliko nekad može biti i minus?
Da, većina renomiranih restorana gdje sam radio bila im je baza francuska kuhinja. To mi je donijelo u 'Igri chefova' plus zato što je jako zahvalna na okusima i finim umacima. A veliki minus je bio taj što za 99 % jela/recepata iz francuske kuhinje treba minimum 2 sata pripreme, a u showu imamo jedva do sat vremena za napraviti nove kreacije.
Ekipa te zezala da bi mogao biti novi "Gospodin Savršeni". Bi li se ikada mogao zamisliti u takvoj ulozi?
Da, u 'Igru chefova' izvan kamere sam dobio i titulu "Gospodin Savršeni" da vam iskreno kažem ja ne znam što to znači, znam da je kompliment i da postoji reality show tog imena, ali dalje stvarno ne znam što se tu očekuje od kandidata. Trebao bi se napraviti onda neki format više prilagođen meni "Gospodin Savršeni kuha" ili " Chef Gospodin Savršeni - koji će vas osvojiti okusima".
Volio bih da format 'Igra chefova' zaživi u Hrvatskoj i Balkanu te da se svi možemo nadati dolazećim novim sezonama svaku godinu. I da naravno jednom budem ja jedan od 3 chefa u showu.
Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.