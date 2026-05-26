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Igra chefova

Bartol iz 'Igre chefova' o tituli Gospodin Savršeni: 'Znam da je to kompliment. Treba napraviti format prilagođen meni'

Bartol je od samog početka 'Igre chefova' privukao pažnju i gledatelja i chefova, a chef Toni vrlo ga je rano izdvojio kao jednog od ključnih ljudi u timu

RTL.hr
26.05.2026 15:00

Bartol je kroz smijeh priznao da je možda jedini kandidat koji je mogao pratiti Tonijev "brzi dalmatinski govor". U razgovoru za RTL.hr otkrio je kakav je chef Toni kada se kamere ugase, koliko mu iskustvo iz francuske kuhinje pomaže u natjecanju, ali i što misli o tituli "Gospodina Savršenog" koju je dobio iza kulisa showa.

Chef Toni te dosta rano izdvojio i dao ti vodstvo u timu. Jesi li osjetio dodatni pritisak zbog toga ili ti je bilo drago?

Da, chef Toni je od početka davao prostora mojim idejama i ja sam tu ulogu kao "chef" tima uzeo s respektom i lakoćom. Ja mislim da je mene Toni izdvojio iz tima kao vodiča, jer sam možda jedini koji razumije njegov brzi dalmatinski govor (hahahaha...)

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Kakav je zapravo chef Toni iza kamera?

Toni je izvan kamera jedna jako otvorena i pristupačna osoba koja nosi svoje srce na jeziku. Legenda od čovjeka.

Imaš dosta iskustva iz inozemstva i francuske kuhinje. Koliko ti to stvarno pomaže u "Igri chefova", a koliko nekad može biti i minus?

Da, većina renomiranih restorana gdje sam radio bila im je baza francuska kuhinja. To mi je donijelo u 'Igri chefova' plus zato što je jako zahvalna na okusima i finim umacima. A veliki minus je bio taj što za 99 % jela/recepata iz francuske kuhinje treba minimum 2 sata pripreme, a u showu imamo jedva do sat vremena za napraviti nove kreacije.

Bartol, Igra chefova
Bartol, Igra chefova FOTO: RTL

Ekipa te zezala da bi mogao biti novi "Gospodin Savršeni". Bi li se ikada mogao zamisliti u takvoj ulozi?

Da, u 'Igru chefova' izvan kamere sam dobio i titulu "Gospodin Savršeni" da vam iskreno kažem ja ne znam što to znači, znam da je kompliment i da postoji reality show tog imena, ali dalje stvarno ne znam što se tu očekuje od kandidata. Trebao bi se napraviti onda neki format više prilagođen meni "Gospodin Savršeni kuha" ili " Chef Gospodin Savršeni - koji će vas osvojiti okusima".

Volio bih da format 'Igra chefova' zaživi u Hrvatskoj i Balkanu te da se svi možemo nadati dolazećim novim sezonama svaku godinu. I da naravno jednom budem ja jedan od 3 chefa u showu.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

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