Bartol iz 'Igre chefova' za RTL.hr: 'Plan je definitivno dogurati do finala i pobijediti'

Nakon što je osigurao svoje mjesto u prestižnom top 5 društvu, Bartol nije krio oduševljenje. Opravdati povjerenje koje mu je ukazao mentor bio mu je jedan od glavnih motiva. Sreća zbog postignutog rezultata još je veća jer zna da je chef Toni ponosan na put koji su zajedno prošli, a njihova suradnja u kuhinji razvila se u nešto uistinu posebno.
Odnos sa chefom Tonijem: 'To je tango u kuhinji'
Upitan da opiše svoj odnos sa chefom Tonijem, Bartol je upotrijebio zanimljivu metaforu. "To je tango", kaže on, opisujući njihovu interakciju kao nepredvidiv, ali uvijek uzbudljiv ples. "Ples u kuhinji... svaki dan je iznenađenje, ali je lijepo iznenađenje."
Kako se broj natjecatelja smanjuje, pritisak raste, a ulozi su veći no ikad. Bartol ističe kako je u ovoj fazi natjecanja nemoguće izdvojiti samo jednu osobu kao najveću prijetnju. Prema njegovim riječima, svaki od preostalih kandidata posjeduje znanje i strast potrebne za osvajanje titule.
"Sada puno toga ovisi o zadacima koji dolaze. Svi su puni znanja i svi su željni pobijediti", objašnjava Bartol, naglašavajući kako je svaki od njegovih suparnika iznimno jak.
Put do finala
Iako je svjestan snage svojih kolega, Bartol ne skriva vlastite ambicije. Njegov borbeni duh i odlučnost jasno se očituju u njegovim riječima. Na pitanje vidi li se u velikom finalu, ostaje skroman i oprezan, ali istovremeno i vrlo jasan u svojoj namjeri da se ne predaje.
"Trenutačno je još prerano o tome razmišljati, ali jedno je sigurno - ja neću odustati", poručuje samouvjereno.
'Slatki snovi' o pobjedi
A što je s onim konačnim ciljem - pobjedom? Bartol priznaje da je to nešto o čemu sanja, ali i nešto što vidi kao realnu mogućnost. Upitan može li se zamisliti kao pobjednik, uz osmijeh odgovara: "To su slatki snovi."
Ipak, odmah dodaje da svaki natjecatelj koji je dogurao ovako daleko zaslužuje sanjati o pobjedi. "Naravno da vidim sebe kao pobjednika", kaže i nastavlja s dozom poštovanja prema drugima: "Želio bih da svatko od nas pobijedi, nažalost, moći će biti samo jedan. I ja bih želio da to budem ja."
Iako je natjecanje u punom jeku, Bartol već ima jasnu viziju svoje budućnosti koja donosi veliki zaokret u karijeri. Nakon završetka showa, Bartol ne planira povratak uobičajenom restoranskom poslu. Umjesto toga, sprema se za hrabar iskorak u poduzetničke vode, spajajući svoju strast prema kuhanju s modernim tehnologijama i trendovima.
"Koji su mi planovi za dalje?" započeo je, "Plan je definitivno dogurati do finala i pobijediti". No, njegovi dugoročni ciljevi sežu daleko izvan natjecateljske arene. "Ovu sezonu neću raditi u restoranu, nego ću otvoriti svoj content za Instagram i za YouTube te raditi kao privatan kuhar", otkrio je Bartol.
Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.