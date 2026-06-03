Bartol iz 'Igre chefova' za RTL.hr: 'Plan je definitivno dogurati do finala i pobijediti'

Ulazak među pet najboljih natjecatelja 'Igre chefova' za Bartola predstavlja ogroman uspjeh, a u razgovoru za RTL.hr podijelio je svoje osjećaje te se posebno osvrnuo na jedinstvenu dinamiku unutar plavog tima i odnos s mentorom, chefom Tonijem, koji je, kako kaže, puno više od obične suradnje

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Nakon što je osigurao svoje mjesto u prestižnom top 5 društvu, Bartol nije krio oduševljenje. Opravdati povjerenje koje mu je ukazao mentor bio mu je jedan od glavnih motiva. Sreća zbog postignutog rezultata još je veća jer zna da je chef Toni ponosan na put koji su zajedno prošli, a njihova suradnja u kuhinji razvila se u nešto uistinu posebno.

Odnos sa chefom Tonijem: 'To je tango u kuhinji'

Upitan da opiše svoj odnos sa chefom Tonijem, Bartol je upotrijebio zanimljivu metaforu. "To je tango", kaže on, opisujući njihovu interakciju kao nepredvidiv, ali uvijek uzbudljiv ples. "Ples u kuhinji... svaki dan je iznenađenje, ali je lijepo iznenađenje."

icon-expand Bartol, Igra chefova FOTO: RTL

Kako se broj natjecatelja smanjuje, pritisak raste, a ulozi su veći no ikad. Bartol ističe kako je u ovoj fazi natjecanja nemoguće izdvojiti samo jednu osobu kao najveću prijetnju. Prema njegovim riječima, svaki od preostalih kandidata posjeduje znanje i strast potrebne za osvajanje titule. "Sada puno toga ovisi o zadacima koji dolaze. Svi su puni znanja i svi su željni pobijediti", objašnjava Bartol, naglašavajući kako je svaki od njegovih suparnika iznimno jak.

Put do finala

Iako je svjestan snage svojih kolega, Bartol ne skriva vlastite ambicije. Njegov borbeni duh i odlučnost jasno se očituju u njegovim riječima. Na pitanje vidi li se u velikom finalu, ostaje skroman i oprezan, ali istovremeno i vrlo jasan u svojoj namjeri da se ne predaje.

icon-expand Igra chefova FOTO: RTL

"Trenutačno je još prerano o tome razmišljati, ali jedno je sigurno - ja neću odustati", poručuje samouvjereno.

'Slatki snovi' o pobjedi

A što je s onim konačnim ciljem - pobjedom? Bartol priznaje da je to nešto o čemu sanja, ali i nešto što vidi kao realnu mogućnost. Upitan može li se zamisliti kao pobjednik, uz osmijeh odgovara: "To su slatki snovi." Ipak, odmah dodaje da svaki natjecatelj koji je dogurao ovako daleko zaslužuje sanjati o pobjedi. "Naravno da vidim sebe kao pobjednika", kaže i nastavlja s dozom poštovanja prema drugima: "Želio bih da svatko od nas pobijedi, nažalost, moći će biti samo jedan. I ja bih želio da to budem ja."

icon-expand Bartol, Igra chefova FOTO: RTL