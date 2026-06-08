Bartol je prvi finalist 'Igre chefova'!

Nakon detaljne analize, došlo je vrijeme za zbrajanje bodova. Tri tanjura - Tonijev, Matov i Valentinin - dobila su jednakih 12 bodova. Samo se jedan istaknuo. "Osoba koja stoji iza tanjura s 14 bodova ide direktno u finale", objavila je Marijana.

Taj tanjur pripadao je Bartolu, čiji je fokus na okusu, unatoč vizualnim nesavršenostima i problemu s češnjakom, na kraju prevagnuo. "Dugo očekivani moj najbolji tanjur! Stvarno nije mogao doći u boljem trenutku", presretno je komentirao Bartol, koji je tako postao prvi finalist u 'Igri chefova'.

Dok je Bartol slavio zasluženi prolaz, preostalo troje natjecatelja moralo se pripremiti za posljednji eliminacijski izazov sezone. Njihova borba za preostala dva mjesta u finalu tek je počela, a pred njih je stala istinska legenda hrvatske gastronomije, chef Hrvoje Zirojević.

Finale 'Igre chefova' ne propustite u utorak, 9.6. u 21.15 ili odmah na platformi Voyo.