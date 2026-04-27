Bartol oduševio preciznošću u 'Igri chefova': 'Kao singerica je. Ima i dobar brk'

Kandidati 'Igre chefova' morali su u 30 minuta pripremiti 12 zdjelica miješane salate. Dok je za neke ovaj zadatak predstavio velik izazov, za neke je bio vrlo jednostavan.
Dok su se neki borili s panikom, drugi su nervozu uspjeli kanalizirati u nevjerojatan fokus. "Praksa. Uvijek je pritisak i moraš biti precizan. Ne smiju se raditi greške. Brzina je jako bitna jer vrijeme je novac", objasnio je Bartol svoju strategiju.
Njegova je brzina i preciznost s nožem impresionirala čak i kolege. "Slušam Bartola, znači k'o singerica", komentirao je jedan od natjecatelja, uspoređujući njegov rad s preciznim mehanizmom šivaćeg stroja. Chefovi su također prepoznali da je Bartol uspio zadržati mir i profesionalnost, pohvalivši "vrhunski urednu stanicu" kao primjer pedantnosti i discipline pod golemim pritiskom. "Ima i dobar brk", primijetio je chef Toni.
