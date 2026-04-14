Benedikt je Mister Hrvatske 60+, a želi slavu u 'Igri chefova': 'Imam puno prijateljica s povlasticama'

icon-close

U popularnom kulinarskom showu "Igra chefova" pojavio se kandidat koji je žiri i gledatelje ostavio bez daha, ne samo svojim jelom, već i jedinstvenom životnom filozofijom i besprijekornim stilom. Benedikt Lončar, aktualni Mister Hrvatske 60+, predstavio se kao džentlmen starog kova, šarmer koji živi život punim plućima i kuha sa srcem, dokazujući da su godine uistinu samo broj. Iako rođen 1961. godine u malom gradiću na moru, Benedikt danas živi u Zagrebu, a njegov duh i energija prkose svim stereotipima. "U mojim godinama sam dosta aktivan u svemu, tako da nije samo doktor i tablete. Meni je obrnuto", istaknuo je. Njegova svakodnevica ispunjena je vježbanjem, a vikendi su rezervirani za ples, aktivnost za koju kaže da nedostaje mlađim generacijama.

Benedikt, Igra chefova FOTO: RTL

Život rođen sa stilom

Benedikt vjeruje da se sa stilom rodio. Od petnaeste godine, kako kaže, počeo je njegovati svoj prepoznatljivi "đir": maramica u džepu sakoa, kravata i cipele uvijek su besprijekorni. No, za njega biti džentlmen znači puno više od odjeće. "Moraš biti kompletan džentlmen od glave do pete. Kad si u ženskom društvu, skineš kaput, izvučeš stolicu, otvoriš vrata. Osim elegancije, potreban je i šarm, bez šarma ne ide nikuda", objasnio je svoju filozofiju. Prošle godine njegova je pojava okrunjena i službenom titulom kada je u Zagrebu izabran za Mistera Hrvatske 60+. Tu titulu, kaže, nosi s odgovornošću. "Kad jednom postaneš mister, uvijek si mister, što znači da moraš držati do sebe", poručio je. Svojom iskrenošću iznenadio je mnoge, otvoreno govoreći o svom odnosu sa ženama. "Imam jako puno prijateljica s povlasticama. Muževi su zaboravili da one postoje u kući osim za kuhanje, a njima treba i nešto drugo, pa sam tu dobro uskočio ja", rekao je bez ustezanja i dodao: "Neću valjda čekati osamdesetu. Možda danas jesam, a sutra nisam?" Svoje partnerice, kaže, pronalazi na plesu, kritizirajući pritom današnju mladež koja je, prema njemu, previše usmjerena na mobilne telefone. "Ona se lijepo sredi, napuše usta, ali nema je tko šarmirati. I onda uskačemo mi, stari šarmeri", zaključuje.

Ljubav prema Italiji na tanjuru

Benediktova strast prema talijanskom stilu ne ogleda se samo u odijevanju, već i u kuhinji. "Kupujem talijansku robu, volim Italiju, a kad kuham, volim i talijanska jela. Kuhinja je za mene umjetnost", izjavio je. Za žiri "Igre chefova" odlučio je pripremiti klasik - teleću jetricu na venecijanski s palentom.

Benedikt, Igra chefova FOTO: RTL