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Igra chefova

Borba postaje nemilosrdna: Timovi u 'Igri chefova' sve su manji

Timovi su sve manji, a pritisak sve veći

RTL.hr
18.05.2026 08:00

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

igra chefova
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