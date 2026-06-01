Borba s vremenom u 'Igri chefova' završila je kobno! Daniel nije stigao servirati drugo jelo

U napetom eliminacijskom izazovu kulinarskog showa 'Igra cheova', natjecatelji su se suočili sa zadatkom koji naizgled zvuči jednostavno, no pretvorio se u pravu noćnu moru. Cilj je bio u samo 35 minuta replicirati dva klasična rimska jela - Pasta alla Gricia i Amatriciana. Ipak, umjesto borbe s okusima papra i peperoncina, najveći protivnik kandidata postao je običan lonac vode

S obzirom na iznimno kratak rok, prva i najvažnija strategija bila je što prije staviti vodu za tjesteninu kuhati. To je dovelo do kaotičnih scena u kuhinji, gdje je brzina dolaska do sudopera postala ključna za uspjeh. Borba za poziciju pretvorila se u pravi "slalom", kako je opisala jedna natjecateljica, dok su se preostali kuhari borili s ograničenim resursima. Daniel je istaknuo problem koji je mučio sve: "Tko je prvi do sudopera, on će si prvi natočiti vodu u lonac, a ja onda mogu samo čekati." Upravo to čekanje pokazalo se kobnim, jer su štednjaci odbijali suradnju.

'Bojim se da se tjestenina neće skuhati'

Kako su minute prolazile, panika je rasla. Voda u loncima jedva da je pokazivala znakove vrenja, a vrijeme je neumoljivo curilo. "Moja prva prepreka je što mi voda nikako da zakuha i to me iskreno brine. Bojim se da se tjestenina neće skuhati", s očajem je priznala Valentina, dok je bespomoćno gledala u svoj lonac.

Daniel, Igra chefova FOTO: RTL

Sličnu muku proživljavao je i Daniel, koji je u jednom trenutku pitao kolegu: "Je l' tebi kuha voda? Ne, ni meni." Iako je sve ostale komponente pripremio, našao se u situaciji na koju nije mogao utjecati. "Imam sve spremno. Čekam da mi se tijesto skuha. Taj proces nikako ne mogu ubrzati. Više je to nervoza nego stres i panika", objasnio je. Njegova frustracija dosegla je vrhunac kada je shvatio da mu je misija ugrožena zbog najosnovnijeg kuhinjskog zadatka. "Užasno sam razočaran. Ja padam isključivo zato što voda nikako da zakuha."

Očajnički potezi u zadnjim sekundama