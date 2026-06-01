Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Igra chefova

Borba s vremenom u 'Igri chefova' završila je kobno! Daniel nije stigao servirati drugo jelo

U napetom eliminacijskom izazovu kulinarskog showa 'Igra cheova', natjecatelji su se suočili sa zadatkom koji naizgled zvuči jednostavno, no pretvorio se u pravu noćnu moru. Cilj je bio u samo 35 minuta replicirati dva klasična rimska jela - Pasta alla Gricia i Amatriciana. Ipak, umjesto borbe s okusima papra i peperoncina, najveći protivnik kandidata postao je običan lonac vode

RTL.hr
01.06.2026 22:30

S obzirom na iznimno kratak rok, prva i najvažnija strategija bila je što prije staviti vodu za tjesteninu kuhati. To je dovelo do kaotičnih scena u kuhinji, gdje je brzina dolaska do sudopera postala ključna za uspjeh.

Borba za poziciju pretvorila se u pravi "slalom", kako je opisala jedna natjecateljica, dok su se preostali kuhari borili s ograničenim resursima. Daniel je istaknuo problem koji je mučio sve: "Tko je prvi do sudopera, on će si prvi natočiti vodu u lonac, a ja onda mogu samo čekati." Upravo to čekanje pokazalo se kobnim, jer su štednjaci odbijali suradnju.

'Bojim se da se tjestenina neće skuhati'

Kako su minute prolazile, panika je rasla. Voda u loncima jedva da je pokazivala znakove vrenja, a vrijeme je neumoljivo curilo. "Moja prva prepreka je što mi voda nikako da zakuha i to me iskreno brine. Bojim se da se tjestenina neće skuhati", s očajem je priznala Valentina, dok je bespomoćno gledala u svoj lonac.

Daniel, Igra chefova
Daniel, Igra chefova FOTO: RTL

Sličnu muku proživljavao je i Daniel, koji je u jednom trenutku pitao kolegu: "Je l' tebi kuha voda? Ne, ni meni." Iako je sve ostale komponente pripremio, našao se u situaciji na koju nije mogao utjecati. "Imam sve spremno. Čekam da mi se tijesto skuha. Taj proces nikako ne mogu ubrzati. Više je to nervoza nego stres i panika", objasnio je. Njegova frustracija dosegla je vrhunac kada je shvatio da mu je misija ugrožena zbog najosnovnijeg kuhinjskog zadatka. "Užasno sam razočaran. Ja padam isključivo zato što voda nikako da zakuha."

Očajnički potezi u zadnjim sekundama

Daniel na kraju nije imao sreće. Zbog spore pripreme tjestenine, na kraju nije uspio servirati jedno od dva tražena jela, što ga je dovelo na rub ispadanja.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

igra chefova
Igra chefova

Ivo napustio 'Igru chefova'! Žiri ga žestoko oprao: 'Šteta za jednog kuhara koji bi trebao dobro baratati okusima'

Igra chefova

Marijana Batinić iznenadila sve u 'Igri chefova': Progovorila tečno talijanski pred veleposlanikom

Moglo bi te zanimati

Tema je Italija, a gost u 'Igri chefova' talijanski veleposlanik koji je vegan: 'Bože, zašto?'

Bliži se finale 'Igre chefova'! Pogledajte najbolje trenutke proteklog tjedna

Ekskluzivno za RTL.hr! Daniel iz 'Igre chefova' o zarukama i prvom djetetu: 'Očekujemo sina krajem rujna, a vjenčanje...'

Andro iz 'Igre chefova' nakon ispadanja za RTL.hr: 'Bilo mi je žao što napuštam show, ali nisam bio razočaran'

Tužan kraj za simpatičnog Slavonca! Andro u suzama napustio 'Igru chefova': 'Spreman sam izaći i kući se vratiti ženi i kćeri'

Ponovni susret nakon 11 godina! Marijana Batinić u 'Igri chefova' ugostila Saru i Mihaela: 'Nekima sam bila na zarukama'

Pročitaj na Net.hr
Veliko slavlje u obitelji Rolling Stonesa: Legendarni Keith Richards u 82. godini postao pradjed
Amra Džeko dirljivom porukom ispratila supruga na SP: 'Nije bilo lako ni tebi ni nama'
Boris iz 'Love Islanda UK' razjasnio glasine o Dari Bubamari pa otkrio: 'Nisam zauzet'
Nerazdvojni nakon 25 godina: Mirjana Mikulec i suprug Krešimir proslavili srebreni pir
Danijela Dvornik najavila kraj radova i povratak samoj sebi: 'U zadnja dva mjeseca sam izgorila'
Glumac iz serije Twin Peaks iznenada umro u 45. godini
Od zvijezde reality skandala do voditeljice omiljenog showa: Tko je Ariana Madix?
Skandal koji je ogolio mračnu stranu Nobelovog svijeta
Od glamura do traktora: Nuša iz 'Gospodina Savršenog' napušta luksuz i kreće u novi show
Lijepe Zadranke znaju kako privući pozornost: Kalelarga i Forum zamijenile su pravu modnu pistu