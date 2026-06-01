'Bože, zašto?' Talijanska kuhinja bez sira, maslaca i jaja? Natjecatelji 'Igre chefova' ostali u šoku zbog zahtjeva veleposlanika

Nakon turbulentnog dana i iscrpljujućih izazova, preostalih sedam natjecatelja popularnog kulinarskog showa 'Igra chefova' dočekao je zadatak koji je na prvu izazvao oduševljenje. Suočeni s prilikom da pokažu svoje vještine kuhajući za talijanskog veleposlanika Paola Trichila i članove veleposlanstva, kandidati su s nestrpljenjem iščekivali temu. No, ono što je uslijedilo pretvorilo je san u noćnu moru i testiralo njihovu snalažljivost do krajnjih granica

01.06.2026 22:00

Marijana Batinić je najavila novi izazov riječima koje su odjeknule studijom: "Danas vas vodimo u jednu od najpoznatijih kuhinja svijeta. Ovu kuhinju mnogi smatraju najboljom na svijetu, a prisutna je apsolutno u svakom kutku planeta." Gotovo svi kandidati odmah su pogodili da se radi o talijanskoj kuhinji, što je izazvalo val odobravanja.

Činilo se da je pred njima zadatak u kojem će moći pokazati svu raskoš svog talenta, no, kao i uvijek, postojala je "caka".

Hladan tuš: Veleposlanik je vegan

Upravo kada su se timovi prepustili maštanju o savršenim jelima, voditelj je otkrio ključni detalj koji je promijenio sve. "Caka je da je talijanski veleposlanik vegan", izgovorio je, a studijom se prolomio muk, praćen uzvicima nevjerice. Da stvar bude kompliciranija, dodao je još jedno pravilo: "Alergičan je na šipak."

Reakcije su bile trenutačne i dramatične. "Bože, zašto?", upitao se jedan od chefova, dok je drugi sažeo opći osjećaj beznađa: "Mozzarella, parmezan, pašta, rižoto... Sve to pada u vodu." Pomisao na talijansku kuhinju bez njezinih temeljnih sastojaka - sireva, maslaca, jaja - djelovala je gotovo nemoguće. "Znači, nema ti rižota, nema ti manistre", čuo se komentar koji je najbolje opisao početnu paniku.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

Marijana Batinić iznenadila sve u 'Igri chefova': Progovorila tečno talijanski pred veleposlanikom

Ivo među 7 najboljih u 'Igri chefova'! Za RTL.hr poručio: 'Mogu se vidjeti kao pobjednik, a najveća konkurencija mi je Mato'

