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Igra chefova

Četvrta pobjeda za Valentinu u 'Igri chefova': 'Ni jedan profesionalac nije napravio to što je ona napravila'

Natjecanje 'Igra šefova' ulazi u sve napetiju fazu, a pritisak na preostale kandidate raste iz dana u dan. Nakon glamuroznog izazova u kojem su kuhali za RTL-ove zvijezde, uslijedio je eliminacijski test inspiriran filmskim naslovima na platformi Voyo. Valentina je još jednom odnijela pobjedu

RTL.hr
25.05.2026 22:50

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

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