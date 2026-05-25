Četvrta pobjeda za Valentinu u 'Igri chefova': 'Ni jedan profesionalac nije napravio to što je ona napravila'

Natjecanje 'Igra šefova' ulazi u sve napetiju fazu, a pritisak na preostale kandidate raste iz dana u dan. Nakon glamuroznog izazova u kojem su kuhali za RTL-ove zvijezde, uslijedio je eliminacijski test inspiriran filmskim naslovima na platformi Voyo. Valentina je još jednom odnijela pobjedu