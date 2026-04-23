Chef kuhinje u vrtiću Marko u 'Igri chefova' pokazao da zna, ali je li to dovoljno? 'Očekujemo puno više'

U napetoj atmosferi kulinarskog natjecanja "Igra chefova" pojavilo se lice koje je unijelo dašak topline i obiteljske tradicije. Marko Bajsić, 39-godišnji kuhar s dvadesetogodišnjim iskustvom, odlučio je zamijeniti svoju svakodnevnu kuhinju iz dječjeg vrtića za svjetla reflektora i strogi sud profesionalnog žirija. Njegova priča nije samo o hrani, već o hrabrosti da se nakon dva desetljeća izađe iz sigurne zone i iskuša vlastite granice.

Obiteljsko nasljeđe i rad s najzahtjevnijim nepcima

Marko već dvadeset godina radi kao šef kuhinje u dječjem vrtiću, a u poslu mu se pridružila i majka, također kuharica. Njihova dinamika je, kako kaže, posebna. "Ja sam joj šef, ali ona je gazda", priznaje kroz smijeh, ističući kako ga je upravo majčin poziv usmjerio prema kulinarstvu. Završio je ugostiteljsku školu i stekao titulu kuhara majstora, a ljubav prema kuhanju prenio je i na sina, koji je njegov najveći navijač.

Rad s djecom naučio ga je strpljenju i kreativnosti, no osjetio je da je vrijeme za novi izazov. "Osjećam se da sam prerastao možda vrtić, ali opet, drago mi je raditi taj posao", objašnjava Marko. Želja za otvaranjem vlastitog restorana i ozbiljnijim pristupom kulinarstvu bila je glavni motiv za prijavu u show. "Volim probati nove stvari, a više me plaši da nešto ne probam, nego neuspjeh", odlučno je izjavio.

Medaljoni lungića pod pritiskom

Za svoje predstavljanje žiriju, Marko je odabrao jelo koje odražava njegovu kuhinju – medaljone od lungića u umaku od porto vina i gljiva, poslužene s kremom od batata i krumpira. To je jelo koje, kako kaže, obožava cijela njegova obitelj. Iako naizgled jednostavno, pripremalo je zamku. "Jako, puno je tih komponenti koje treba u sat vremena napraviti. Išao sam probati da vidim kako će ići", rekao je svjestan rizika.

Izazovi su se brzo pojavili. Rad u nepoznatoj kuhinji i nemilosrdni sat koji otkucava stvorili su ogroman pritisak. "Treba se snaći. Ne znam gdje se što nalazi, vrijeme jako brzo prolazi. Pola sata prođe za pripremu, tako da ostane pola sata za skuhati. Jako je stresno", priznao je Marko. Pritisak je ostavio traga, ponajviše na završnoj prezentaciji jela, za koju ni sam nije bio potpuno zadovoljan.

Prolaz uz upozorenje: 'U budućnosti ovo neće biti dovoljno'

Žiri je, kušajući jelo naslijepo, prepoznao kvalitetu. "Balansiran je dobro, umak je dobar, meso je dobro ispečeno", glasio je komentar chefa Tonija, no odmah su uslijedile i kritike. Zamjerke su se odnosile na prezentaciju – nespretno dodane klice i nasjeckani peršin koji su, po mišljenju chefova, bili tu samo radi boje, a ne okusa. Unatoč tome, složili su se da su okusi "korektni" i da je jelo za zadano vrijeme dobro odrađeno.

