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Igra chefova

Chef Stiven iz 'Igre chefova' čestitao Matiji Bogdanu nakon što se popeo na Mount Everest: 'Jesi baraba, što je - je'

Chef Matija Bogdan ostvario je povijesni uspjeh - u srijedu ujutro, 20. svibnja, popeo se na Mount Everest, najviši vrh svijeta visok 8849 metara. Time je postao prvi hrvatski chef kojem je uspjelo osvojiti Everest

RTL.hr
22.05.2026 15:00

Chef Stiven iz 'Igre chefova' čestitao je svom dobrom prijatelju Matiji Bogdanu koji se popeo na Mount Everest.

"Evo mog osvrta ponosa na drage ljude koji su osvojili Mt. Everest. Nakon nevjerojatnog uspjeha ženske ekspedicije prije 17 godina, među kojima su bile i moje Darija i Iris Bostjančić, danas je to uspjelo još jednom mom mamlazu! S Darijom i timom prošao sam nevjerojatne avanture: po najvećim prašumama svijeta koje je teško opisati riječima, a onda su se prije 17 godina popele na Mt. Everest kao prve žene iz Hrvatske kojima je to uspjelo! Bili smo ponosni koliko nas ima...", poručio je Stiven u emotivnoj objavi te dodao:

Stiven Vunić
Stiven Vunić FOTO: Instagram

"Danas, 17 godina kasnije, ponovno osjećam isti taj ponos jer je to pošlo za rukom prijatelju s kojim također dijelim puno toga i kojeg sam savjetovao tijekom priprema za ovaj uspon. Nevjerojatno je da se ljudi koji me okružuju u životu uspijevaju popeti na sam vrh svijeta! Stvarno su čudo. Danas je to uspjelo velikom Matiji Bogdanu! Bravo, bravo! Prijatelju moj, čestitam ti na još jednom mega uspjehu. Jesi baraba, što je – je!"

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

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