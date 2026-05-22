Chef Stiven iz 'Igre chefova' čestitao Matiji Bogdanu nakon što se popeo na Mount Everest: 'Jesi baraba, što je - je'

Chef Stiven iz 'Igre chefova' čestitao je svom dobrom prijatelju Matiji Bogdanu koji se popeo na Mount Everest.

"Evo mog osvrta ponosa na drage ljude koji su osvojili Mt. Everest. Nakon nevjerojatnog uspjeha ženske ekspedicije prije 17 godina, među kojima su bile i moje Darija i Iris Bostjančić, danas je to uspjelo još jednom mom mamlazu! S Darijom i timom prošao sam nevjerojatne avanture: po najvećim prašumama svijeta koje je teško opisati riječima, a onda su se prije 17 godina popele na Mt. Everest kao prve žene iz Hrvatske kojima je to uspjelo! Bili smo ponosni koliko nas ima...", poručio je Stiven u emotivnoj objavi te dodao: