Chef Stiven o kolegama iz 'Igre chefova': 'To je jedno prijateljstvo koje će trajati jako dugo'

Uskoro na malim ekranima započinje novi kulinarski spektakl 'Igra chefova', a jedno od zaštitnih lica koje će voditi timove jest i cijenjeni chef Stiven Vunić

U ekskluzivnom razgovoru za RTL.hr uoči početka emitiranja 'Igre chefova', Stiven Vunić je otkrio kako se snalazi u svom prvom televizijskom iskustvu ovakvog tipa, što očekuje od kandidata te kakvi su odnosi među chefovima mentorima kada se kamere ugase.

Prvo TV iskustvo i neočekivani izazov

Iako je vrhunski profesionalac u svojoj kuhinji, Vunić priznaje da mu je format televizijskog showa donio potpuno novu vrstu izazova. Na pitanje što mu je najteže palo, odgovor je bio pomalo neočekivan. "Najizazovnije je to što u stvari kuhamo, a ne kuhamo mi", ističe Vunić. Objasnio je kako je najveći pritisak upravo u toj mentorskoj ulozi, gdje sudbina jela ovisi o kandidatima, a želja da sve ispadne savršeno stvara poseban osjećaj odgovornosti. "Želimo da to ispadne stvarno kako treba", dodaje, opisujući cijelo iskustvo kao "nešto vrlo zanimljivo, kreativno i emocionalno povezano s kolegama i kandidatima".

Od nježnosti do karaktera

Vunićev kulinarski stil, kako sam kaže, ne može se staviti u jedan kalup. "Vrlo su tu velike oscilacije kod mene, tako da je od vrlo, vrlo moćno i vrlo karakterno do vrlo nježno i vrlo precizno", opisuje svoju filozofiju. Taj dinamičan pristup primjenjuje i u radu s kandidatima, za koje kaže da među njima ima svega. "Ima ih karizmatičnih. Ima onih koji su možda malo karizmatični prema van, a prema unutra su potpuno suprotni, tako da ima svega i to će se do kraja sigurno na neki način kristalizirati. Vidjet će se ustvari tko je kakav", zagonetno poručuje. Od natjecatelja, prije svega, očekuje ozbiljnost i profesionalnost, a njegov pristup im varira "od krajnosti u krajnost" - od opuštene komunikacije do trenutaka kada zahtijeva apsolutni respekt i fokus.

Prijateljstvo ispred natjecanja

Iako bi se u showu ovakvog tipa očekivao izražen natjecateljski duh među samim chefovima, Vunić naglašava sjajnu atmosferu koja vlada na setu. Za svoje kolege ima samo riječi hvale. "Super su. Stvarno, super se znamo već godinama. S nekima smo se upoznali na ovom showu i tako smo se super povezali, tako da mislim da je to jedno prijateljstvo koje će trajati jako dugo", kaže Vunić. Priznaje da je doza natjecateljskog duha uvijek prisutna, ali u vrlo malom postotku. "Odrasli smo ljudi. Jako puno toga smo prošli svi zajedno i svatko pojedinačno, tako da mislim da smo tu profesionalni i da jednostavno nismo djeca." Uz intenzivan raspored snimanja, Vunić uspješno balansira i obveze u svom restoranu, za što je, kako kaže, najviše zaslužan njegov tim. "Moram reći i biti sretan da imam super tim. Ljude koji apsolutno žele napraviti najbolje i da to sve skupa bude na istom standardu, tako da sam na neki način dosta miran."

