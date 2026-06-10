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Igra chefova

Chef Stiven o Matinom trijumfu u 'Igri chefova' za RTL.hr: 'Želio sam to jednako kao i on'

Nakon napetog finala i završetka 'Igre chefova', slavlje u pobjedničkom timu ne jenjava

RTL.hr
10.06.2026 10:00

U središtu pozornosti našao se član žirija, chef Stiven, čiji je kandidat, talentirani kuhar Mato, odnio pobjedu u 'Igri chefova'. U prvom razgovoru nakon proglašenja, Stiven nije krio golemo uzbuđenje i sreću zbog uspjeha svog tima, podijelivši iskrene emocije koje su dirnule mnoge.

Osjećaj je nevjerojatan

Na pitanje kakav je osjećaj gledati svog kandidata na pobjedničkom postolju, Stiven je s osmijehom na licu dao jednostavan, ali snažan odgovor. "Pa osjećaj je nevjerojatan", rekao je, jasno pokazujući koliko mu ovaj uspjeh znači. Njegova reakcija potvrdila je da ovo nije bila samo profesionalna pobjeda, već i duboko osoban i emotivan trenutak, ispunjen ponosom i zadovoljstvom.

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Pobjeda nije došla kao iznenađenje za one koji su pratili Stivenov angažman i predanost tijekom cijele sezone. Njegova podrška kandidatima bila je vidljiva u svakom koraku, a trijumf na kraju bio je kruna zajedničkog truda. "Naravno da mi je uzbuđenje veliko i baš sam sretan", dodao je, potvrđujući da su se mjeseci rada i uloženog truda itekako isplatili.

Pobjeda koju je priželjkivao kao svoju

Ono što je posebno istaknulo Stivenovu reakciju jest njegova izjava o tome koliko je snažno želio pobjedu za svog kuhara. Otkrio je da njegova želja za uspjehom nije bila nimalo manja od one samog natjecatelja, što svjedoči o iznimnoj povezanosti i timskom duhu koji su izgradili.

"Apsolutno to sam priželjkivao i to sam želio i mislim da sam isto toliko želio koliko i on", iskreno je priznao Stiven.

igra chefova
Igra chefova

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