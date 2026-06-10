Chef Stiven o Matinom trijumfu u 'Igri chefova' za RTL.hr: 'Želio sam to jednako kao i on'

U središtu pozornosti našao se član žirija, chef Stiven , čiji je kandidat, talentirani kuhar Mato , odnio pobjedu u 'Igri chefova'. U prvom razgovoru nakon proglašenja, Stiven nije krio golemo uzbuđenje i sreću zbog uspjeha svog tima, podijelivši iskrene emocije koje su dirnule mnoge.

Na pitanje kakav je osjećaj gledati svog kandidata na pobjedničkom postolju, Stiven je s osmijehom na licu dao jednostavan, ali snažan odgovor. "Pa osjećaj je nevjerojatan", rekao je, jasno pokazujući koliko mu ovaj uspjeh znači. Njegova reakcija potvrdila je da ovo nije bila samo profesionalna pobjeda, već i duboko osoban i emotivan trenutak, ispunjen ponosom i zadovoljstvom.

Pobjeda nije došla kao iznenađenje za one koji su pratili Stivenov angažman i predanost tijekom cijele sezone. Njegova podrška kandidatima bila je vidljiva u svakom koraku, a trijumf na kraju bio je kruna zajedničkog truda. "Naravno da mi je uzbuđenje veliko i baš sam sretan", dodao je, potvrđujući da su se mjeseci rada i uloženog truda itekako isplatili.

Ono što je posebno istaknulo Stivenovu reakciju jest njegova izjava o tome koliko je snažno želio pobjedu za svog kuhara. Otkrio je da njegova želja za uspjehom nije bila nimalo manja od one samog natjecatelja, što svjedoči o iznimnoj povezanosti i timskom duhu koji su izgradili.

"Apsolutno to sam priželjkivao i to sam želio i mislim da sam isto toliko želio koliko i on", iskreno je priznao Stiven.