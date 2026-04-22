Chef Stiven u šoku kad je u 'Igri chefova' ugledao svoju učenicu, a sada cheficu kuhinje! Evo što kaže o njezinom jelu

icon-close

U napetoj atmosferi kulinarskog showa "Igra chefova", gdje se traže talent, preciznost i kreativnost, jedna je kandidatkinja stala pred žiri s dodatnim teretom na leđima. Za Doriu Latin, 28-godišnju profesonalnu kuharicu iz Lovrana, audicija nije bila samo test vještina, već i emotivni susret s prošlošću. U sudačkoj stolici sjedio je Stiven, chef i njezin prvi mentor, čovjek koji ju je uveo u svijet visoke gastronomije.

Put do titule šefice kuhinje s 23 godine

Doria je u kulinarski svijet ušla odlučno i bez kompromisa, a svoj je talent dokazala vrlo rano. "Sa 23 sam službeno prvi put postala šefica kuhinje", otkrila je, dodavši kako je to bilo "naporno, ali definitivno jedno iskustvo koje bi svatko trebao probati".

icon-expand Doria, igra chefova FOTO: RTL

Tijekom predstavljanja progovorila je i o izazovima s kojima se susretala kao žena u pretežno muškom okruženju. "Nisam puno žena srela u kuhinji, ali susrela sam se s predrasudama. Ipak, ne mogu kriviti ljude jer kuhinja nije lak posao. To je iznimno težak, fizički i psihički posao", objasnila je Doria, pokazujući duboko razumijevanje za dinamiku profesije koja ne prašta pogreške.

Mentor koji je oblikovao karijeru

Ključnu ulogu u njezinom profesionalnom razvoju odigrao je upravo chef Stiven, član žirija pred kojim se našla. "Većinu stvari koje znam mogu zahvaliti svom prvom šefu", priznala je. Prisjetila se početaka i četiri godine provedene u njegovom timu, gdje je, kako kaže, bila poput spužve koja upija znanje. "On je bio mentor koji je bio uključen u sve i od nas je tražio da budemo kreativni", istaknula je. Opisala je i radnu atmosferu koja je bila toliko pozitivna da su na posao dolazili sretni i veseli. "Na neki način mogu reći da smo bježali od svojih privatnih života na posao, jer smo tu bili u dobroj atmosferi s dosta dobrog posla", emotivno je podijelila. Upravo zbog te povezanosti, trema je bila ogromna. "Imala sam tremu hoću li uspjeti sve servirati kako spada, hoće li biti dovoljno dobro", priznala je.

icon-expand Brancin i broskva, Dorijino jelo, Igra chefova FOTO: RTL

Brancin kao obrana boja rodnog kraja

Kako bi predstavila sebe i kraj iz kojeg dolazi, Doria je odlučila pripremiti filet brancina s holandez umakom. "S obzirom na to da dolazim s mora, riba je nešto što je meni prirodno. Možemo reći da branim boje svog kraja", poručila je. Njezino jelo izazvalo je podijeljene, ali uglavnom pozitivne reakcije žirija. Pohvalili su tehničku izvedbu, a chef Tibor rekao je: "Ni jedan restoran se ne bi posramio ove kože". Ipak, uslijedila je i konstruktivna kritika, upravo od mentora Stivena, koji je primijetio da je meso ispod savršeno hrskave kože ostalo blago presušeno. Unatoč tom malom nedostatku, žiri se složio da je jelo "dobro i izbalansirano", a okusi su bili ono što je njoj bilo najvažnije.

icon-expand Stiven, Toni, Tibor, Igra chefova FOTO: RTL