Chef Stiven uoči finala 'Igre chefova': 'Ova emisija u meni je probudila emocije'

Ušli smo u finalni tjedan 'Igre chefova' , a tim je povodom chef Stiven na svom Instagram Storyju pozvao gledatelje da ne propuste završnicu te podijelio dojmove o iskustvu koje mu je, kako kaže, ostalo posebno u srcu.

"Ulazimo u zadnji tjedan 'Igre chefova'. Ta je emisija u meni stvarno pobudila emociju. Vidio sam da iza svega stoje krasni ljudi i da je jako puno emocije uneseno u cijeli projekt. Moram pohvaliti produkciju koja je odradila gigantski posao. Ljudi su tu stvarno uključeni punim srcem i to se vidi na malim ekranima", poručio je chef Stiven.

Za titulu pobjednika bore se četvero najboljih natjecatelja – Valentina, Toni, Mato i Bartol. Tko će se plasirati u veliko finale i tko će na kraju odnijeti pobjedu, doznat ćemo u završnici koja je pred nama.

Finalnu epizodu 'Igre chefova' ne propustite u utorak, 9.6. u 21:15.