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Igra chefova

Chef Stiven uoči finala 'Igre chefova': 'Ova emisija u meni je probudila emocije'

Večeras nas očekuje polufinale, a sutra veliko finale showa 'Igra chefova', čime završava uzbudljiva sezona kulinarskog natjecanja

RTL.hr
08.06.2026 15:00

Ušli smo u finalni tjedan 'Igre chefova', a tim je povodom chef Stiven na svom Instagram Storyju pozvao gledatelje da ne propuste završnicu te podijelio dojmove o iskustvu koje mu je, kako kaže, ostalo posebno u srcu.

Mato i Stiven, Igre chefova
Mato i Stiven, Igre chefova FOTO: RTL

"Ulazimo u zadnji tjedan 'Igre chefova'. Ta je emisija u meni stvarno pobudila emociju. Vidio sam da iza svega stoje krasni ljudi i da je jako puno emocije uneseno u cijeli projekt. Moram pohvaliti produkciju koja je odradila gigantski posao. Ljudi su tu stvarno uključeni punim srcem i to se vidi na malim ekranima", poručio je chef Stiven.

Za titulu pobjednika bore se četvero najboljih natjecatelja – Valentina, Toni, Mato i Bartol. Tko će se plasirati u veliko finale i tko će na kraju odnijeti pobjedu, doznat ćemo u završnici koja je pred nama.

Finalnu epizodu 'Igre chefova' ne propustite u utorak, 9.6. u 21:15.

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