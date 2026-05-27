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Igra chefova

Chef Toni iz 'Igre chefova' se prisjetio svog vjenčanja: 'Ja nisam ništa jeo na svom piru, samo sam plesao'

U 'Igri chefova' tenzije rastu, a novi timski izazov stavio je kandidate pred zadatak koji ne testira samo njihove vještine, već i emocije. Marijana je najavila da će timovi morati pripremiti degustacijski meni za vjenčanje, što je mnoge potaknulo na prisjećanje vlastitih iskustava s najvažnijim danom u životu

RTL.hr
27.05.2026 21:45

Zadatak je bio jasan, ali iznimno zahtjevan: osmisliti i pripremiti tri slijeda - hladno predjelo, toplo predjelo i glavno jelo - koja će se poslužiti kao degustacijski meni na jednom tanjuru.

Od zaboravljene hrane do plesa na stolu

Nakon najave izazova, Marijana je upitala chefove sjećaju li se svojih vjenčanja, što je pokrenulo lavinu zabavnih i iskrenih priznanja. Stiven se prisjetio svog vjenčanja s dozom humora. Na pitanje je li bio zadovoljan hranom, s obzirom na to da je imao catering, odgovorio je pomalo neodređeno. "Ne sjećam se", rekao je kroz smijeh, dodavši da je najvažnije da je supruga bila zadovoljna.

Chef Toni, Igra chefova
Chef Toni, Igra chefova FOTO: RTL

Za Tonija je, čini se, hrana bila u drugom planu. "Ja nisam ništa jeo na svom piru, samo sam plesao... baš sam guštao", otkrio je, pokazujući da su za njega dobra zabava i atmosfera bile ključne.

Tibor je priznao da nikada nije maštao o svom vjenčanju. Tada je poručio da kada se jednog dana bude ženio, zaposlit će kolege Stivena i Tonija da mu pripreme

Razgovor je otkrio i modernije poglede na tradiciju. Jedna od natjecateljica priznala je da, za razliku od stereotipa, nikada nije maštala o svom vjenčanju "kao sve djevojčice". Na pitanje tko bi kuhao za nju, kroz šalu je "zaposlila" kolege Stivena i Tonija, dok je Marijana duhovito dobacila: "Znači, uposlio vas je, a ja ću plesati po stolovima."

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

igra chefova
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