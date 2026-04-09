Chefovi 'Igre chefova' ugostili su nas iza kulisa showa koji osvaja: Doručak s Michelin potpisom, humor i sinergija kakva se rijetko viđa

U studiju novog kulinarskog showa dočekali su nas nasmijani chefovi i voditeljica Marijana Batinić, poveli nas kroz set i pokazali kako izgleda snimanje uz puno smijeha, vrhunskih jela i odlične energije

icon-close

U Jadran filmu Studija 2 dan je počeo kako i treba, rano i radno, a već u 9:30 ondje se okupila ekipa novinara kako bi među prvima zavirila u svijet novog RTL-ova kulinarskog showa 'Igra chefova'. Na ulazu su nas dočekali nasmijani i dobro raspoloženi chefovi Toni Boban, Tibor Valinčić i Stiven Vunić, voditeljica Marijana Batinić te snimateljska ekipa koja je već bila u punom pogonu. Od prve minute bilo je jasno da je riječ o ekipi koja ima energiju, humor i odličnu vibru. Već na prvi pogled prostor ostavlja dojam. Dva velika studija povezana su 32 metra dugom trakom kojom jela iz kuhinje dolaze ravno do prostora za kušanje, gdje će u showu sjediti jedanaest kušača. Među njima će se izmjenjivati raznolika ekipa; od starijih gospođa, preko vatrogasaca pa sve do predstavnika francuskog veleposlanstva, što cijelom konceptu daje dodatnu dozu zanimljivosti.

icon-expand Stiven Vunić, Marijana Batinić, Toni Boban, Igra chefova FOTO: RTL

'Michelin doručak' za početak dana

Dan je počeo na najbolji način - s Tiborom Valinčićem, chefom zagrebačkog restorana Dubravkin put koji je 2024. godine bio najmlađi dobitnik Michelinove zvjezdice u Hrvatskoj. Njegovo jelo stiglo je pod zvonom, a cijeli trenutak imao je onu posebnu, gotovo ceremonijalnu notu.

icon-expand Tibor Valinčić, Igra chefova FOTO: RTL

icon-expand Dvorana za kušanje, Igra chefova FOTO: RTL

Na tanjuru se našla pannacotta od brokule uz ukiseljenu brokulu, marinirani podvelebitski škamp te krema od limunove korice i badema. Spoj okusa bio je iznenađujuće lagan, a opet bogat i slojevit, savršen uvod u dan koji je bio sve samo ne običan.

icon-expand Jelo chefa Tibora Valinčića FOTO: RTL

Iz kušaonice ravno u kuhinju

Nakon kušanja preselili smo se u drugi studio, prostor u kojem nastaje prava akcija. Ondje su nas dočekali chefovi u svom elementu, opušteni, duhoviti i spremni na šalu, ali i maksimalno fokusirani kad je riječ o hrani.

icon-expand Stiven Vunić, Toni Boban, Tibor Valinčić, Igra chefova FOTO: RTL

Toni Boban pripremio je rižoto od škampa s tartarom od škampa na vrhu i biskom. Jelo koje izgleda jednostavno, ali kako su i sami naglasili, upravo u takvim jelima najlakše se vidi tko stvarno zna što radi.

icon-expand Toni Boban, Igra chefova FOTO: RTL

icon-expand Jelo chefa Tonija Bobana FOTO: RTL

Stiven Vunić pokazao je cijeli proces izrade tjestenine. Jedna od gošći pridružila mu se u razvlačenju tijesta, a atmosfera je bila gotovo kao u nekoj kulinarskoj radionici. Pripremao je cappelletti punjene medvjeđim lukom i ribom, koje je završio na smeđem maslacu. Radio je dvije vrste tijesta, jedno klasično i jedno s medvjeđim lukom, a punjenje je obogatio skutom.

icon-expand Stiven Vunić, Igra chefova FOTO: RTL

icon-expand Jelo chefa Stivena Vunića FOTO: RTL

Ekipa koja ne glumi nego je kliknula

Ono što posebno dolazi do izražaja jest odnos među chefovima i Marijanom Batinić. Bez pretjerivanja, riječ je o stvarno odličnoj ekipi koja funkcionira prirodno, opušteno i bez forsiranja. Duhoviti su, brzo se nadopunjuju i vidi se da uživaju u svemu što rade. Marijana je otkrila da svatko od njih ima svoj stil i karakter, ali zajedno stvaraju dinamiku koja djeluje spontano i zabavno. Upravo ta energija lako se prenosi i na sve oko njih.

icon-expand Stiven Vunić, Marijana Batinić, Toni Boban, Tibor Valinčić FOTO: RTL

Izazovi koji će biti sve samo ne lagani

Iako atmosfera djeluje opušteno, izazovi koji čekaju natjecatelje bit će ozbiljni. Kako smo doznali, show donosi drugačiji koncept ocjenjivanja, kušanje će uvijek biti naslijepo. Chefovi neće znati čije jelo probaju, što znači da nema mjesta favoriziranju, sve se svodi na ono što je na tanjuru. Upravo taj element donosi dodatnu napetost, ali i fer igru jer na kraju odlučuju samo okus, tehnika i izvedba. Uz vrhunsku hranu, odličnu atmosferu i ekipu koja doslovno pršti energijom, 'Igra chefova' već na prvu ostavlja dojam showa koji će biti jednako zabavan koliko i uzbudljiv za gledanje.

icon-expand Stiven, Toni, Tibor, Igra chefova FOTO: RTL