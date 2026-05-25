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Igra chefova

Chefovi otkrili kakve su slavne zvijezde kada sjednu za stol: 'Na kraju smo se napili s Angelinom Jolie'

Dok su se kandidati popularnog kulinarskog showa znojili nad zadatkom pripreme zalogaja za crveni tepih, iskusni chefovi i članovi žirija, Toni, Tibor i Stiven, iskoristili su priliku za razmjenu nevjerojatnih anegdota iz svojih bogatih karijera. U opuštenom razgovoru otkrili su kako je zaista kuhati za najveće svjetske zvijezde, od holivudske elite do europskih kraljevskih obitelji te tko je od slavnih bio najzahtjevniji

RTL.hr
25.05.2026 21:45

Chef Stiven podijelio je priču o svom susretu s jednom od najvećih holivudskih zvijezda, Angelinom Jolie. Iako kuhanje za takvu osobu nosi ogroman pritisak, Toni je otkrio da se situacija na kraju pretvorila u potpuno opušteno druženje.

"Ja sam jednom kuhao za Angelinu Jolie", započeo je Stiven, na što su se ostali znatiželjno nadovezali. "Na kraju smo se napili zajedno. Sve smo nešto napravili, a onda je ona rekla: 'Daj dosta'. Na kraju smo samo rezali neku šunku. Bilo je stvarno totalno opušteno", ispričao je.

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Od jednostavne španjolske kraljice do zahtjevnih DJ-eva

Na Stivenovu priču nadovezao se chef Tibor, koji je otkrio da je najviše pozicionirana osoba za koju je kuhao bila španjolska kraljica. Suprotno očekivanjima, Tibor tvrdi da su najpoznatije osobe često i najjednostavnije.

"Najviši rang za koji sam kuhao je španjolska kraljica. Većinom su to jako jednostavni ljudi koji znaju što vole i to jasno iskomuniciraju, pa s njima nema nikakvih problema", objasnio je.

Ipak, nisu sve zvijezde tako jednostavne. Tibor je kao najzahtjevnije goste izdvojio poznate svjetske DJ-eve, čiji su prohtjevi ponekad bili bizarni. "Kuhao sam za jako komplicirane DJ-eve. Sjećam se situacije da je naš vozač doslovno u dva ujutro morao voziti 200 kilometara po gumene bombone u obliku morskog psa", prisjetio se kroz smijeh.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

igra chefova
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