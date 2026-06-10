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Igra chefova

Chefovi Toni i Tibor nakon finala 'Igre chefova' za RTL.hr: 'Nismo tužni, mi smo ponosni'

Iza nas je uzbudljivo finale popularnog natjecanja 'Igra chefova' u kojem su gledatelji do samog kraja pratili neizvjesnu borbu. Iako pobjedu nisu odnijeli njihovi kandidati, mentori Toni i Tibor nisu skrivali oduševljenje i ponos. U prvim reakcijama nakon proglašenja pobjednika, podijelili su svoje dojmove i istaknuli ono što je za njih važnije od samog trofeja

RTL.hr
10.06.2026 16:00

Iako je pobjeda izmaknula za dlaku, a napetost je bila na vrhuncu, chefovi Tibor i Toni složni su u jednome - za njih nema mjesta razočaranju.

"Nismo tužni, mi smo ponosni", jasno su poručili mentori za RTL.hr odmah nakon završetka natjecanja. Prema njihovim riječima, finale je bilo toliko neizvjesno da su o konačnom ishodu odlučivale tek nijanse, što svjedoči o iznimnoj kvaliteti i pripremi svih finalista. "Mislim da su odradili posao stvarno muški i bile su baš nijanse", istaknuo je jedan od mentora, odajući priznanje svojim finalistima na borbi koju su pružili.

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Vrijednosti koje se cijene više od pobjede

Ono što su mentori posebno željeli naglasiti nisu samo vještine pokazane u finalu, već karakter i pristup koji su njihovi kandidati njegovali tijekom cijele sezone. Upravo su te kvalitete, kako kažu, ono što ih čini istinskim pobjednicima u njihovim očima.

Ključni trenutak razgovora bio je kada je Toni objasnio nevjerojatnu atmosferu koja se razvila iza kulisa. Prema njegovim riječima, natjecateljski duh s vremenom je zamijenila duboka povezanost među svim sudionicima, bez obzira na to tko je u čijem timu. "Mislim da smo došli u fazu gdje stvarno više nismo gledali tko je dio našeg tima. Nećemo se lagati, naravno da bi ti bilo drago da tvoj pobijedi, ali toliko smo se povezali sa svim ljudima... Da, Mato je pobijedio. Kao da je dio našeg tima i stvarno mi je jako drago. To su sve bile nijanse i svaka čast svima", emotivno je podijelio Toni.

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Sjajna energija

Tibor i Toni su potvrdili kako je iskustvo rada na ovom projektu bilo iznimno pozitivno i posebno. "Ako se mene pita, ova energija je bila stvarno posebna", istaknuo je Tibor.

Njihov entuzijazam nije stao samo na pohvalama. Na izravno pitanje o budućim zajedničkim pojavljivanjima pred kamerama, odgovori su bili odlučni i puni optimizma. Tibor je izrazio nadu da će se suradnja ponoviti. "Ponovilo se, dao Bog, ali hoće, hoće", s uvjerenjem je rekao.

igra chefova
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