Danas se pripremaju degustacijski jelovnici za vjenčanje, a u kuhinji 'Igre chefova' nastat će kaos: 'Prljavo se igra'

Jučer sam najavio da se danas ne ide u eliminaciju i držim se toga", najavit će Andro na samom početku još jednog dana u 'Igri chefova'. Danas je zadatak priprema degustacijskog menija za vjenčanje - timovi na jednom tanjuru trebaju poslužiti hladno predjelo, toplo predjelo te glavno jelo, a kuhat će za šest parova koji im stižu u goste pa će tako danas umjesto uobičajenih jedanaest, ekipe pripremati po dvanaest tanjura

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Za dogovor će timovi imati pet minuta, a za pripremu 70. U sivom timu Tibor će inzistirati da se u hladnom predjelu koriste sirove kozice, što se Valentini neće svidjeti: Tibor je imao svoju viziju, on je chef, njegova je zadnja i ja to poštujem, ako padnemo bit će mu kasnije...", znakovito će komentirati jedina preostala natjecateljica u showu. U dućanu prilikom nabavke doći će do naguravanja i Toni će se ozbiljno naljutiti na Matu koji će ga odgurnuti kako bi prije njega uzeo namirnicu koju oba tima žele. Prljavo se igra, ali iz te prljave igre treba izvući najbolje, ne treba odustati, treba pronaći plan B i najbolje rješenje", reći će Valentina, a Ivan dodati: Danas je borba za dućan bila agresivna, ali dobro je što se još uvijek možemo dogovoriti."

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Valentina će još jednom izraziti nezadovoljstvo hladnim predjelom: Ja bih išla na neku verziju namaza ili paštete, mislim da je to pristupačnije i svi ljudi to vole. Šteta što nećemo raditi namaz, fulat ćemo s ovim sirovim sigurno!"

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Četiri ruke za tri konkretna jela - stvarno nije jednostavno", komentirat će chef Stiven u čijem crvenom timu su ostali samo Ivo i Mate, koji će biti u velikoj utrci s vremenom i komponentama, a kad im sivi tim uzme željene tanjure chef će se dodatno naljutiti: Malo sam bio van kontrole", priznat će kasnije Stiven. Uvijek kasnimo sa servisom. Ne samo mi nego svi, uvijek je knap teški", komentirat će chef Toni, a Mate će nakon kuhanja reći: Ljudi, morat ćete mi platiti masažu ako mi svaki dan ovako lomite leđa."

icon-expand Igra chefova FOTO: RTL

Danima kuhamo jako dobro i ukusno, bit će što bude, ovo je sad kraj, idemo prema finalu i mislim da će nijanse presuditi", reći će chef Toni nakon prvog kuhanja.

icon-expand Igra chefova FOTO: RTL