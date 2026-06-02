Igra chefova

Daniel iz 'Igre chefova' za RTL.hr priznao: 'Teško da ću biti u finalu, mislim da ima boljih igrača'

'Igra chefova' ulazi u svoju najnapetiju fazu, a s ulaskom u ekipu najboljih amaterskih kuhara, pritisak je dosegnuo vrhunac. Jedan od natjecatelja, Daniel, je razgovoru za RTL.hr podijelio kako izgleda borba za ostanak kada je u igri ostao samo uzak krug favorita

02.06.2026 16:00

Kako se broj natjecatelja smanjuje, tako raste i ulog. Daniel ističe da u ovoj fazi više nema prostora za pogreške, koliko god one bile male. "Konkurencija je žustra, svi su vrhunski kuhari. Sada tu detalji prevladavaju", objašnjava on.

Natjecatelji su svjesni da i najmanja nepreciznost može značiti kraj njihovog puta u showu. "Znači, dovoljno da se malo sklizne, da idemo vani", slikovito opisuje Daniel napetost koja vlada među preostalim kandidatima.

'Osjeća se viša razina stresa'

S približavanjem finala, trema je sve veća. "Osjeća se sad već viša razina stresa, a ljudi su počeli gristi", iskreno priznaje. "Naravno, radi se tu, samo jedan pobjeđuje, bit će borba", zaključuje Daniel.

FOTO: RTL

Iako je dogurao do same završnice, Daniel ostaje čvrsto na zemlji kada je riječ o procjeni vlastitih mogućnosti. Na direktno pitanje može li se zamisliti u velikom finalu, njegov odgovor bio je iznenađujuće iskren i skroman. "Teško", priznao je, ali odmah dodao: "ali to ne znači da ću odustati".

Kao razlog za takvo razmišljanje naveo je snažnu konkurenciju. "Pa zato što mislim da ima boljih igrača od mene, ali guram dokle ide i trudim se koliko mogu", objasnio je Daniel. U moru talentiranih kuhara, jednog je ipak izdvojio kao najveću prepreku na putu do pobjede. Na pitanje koga smatra najjačim igračem, odgovorio je bez previše oklijevanja: "Pa možda najjači igrač bi bio Mato."

Na pitanje što će se dogoditi ako se ipak nađe u finalu, njegov se stav potpuno mijenja i otkriva natjecateljski duh koji ga je i doveo do ove faze. "Ako dođem do finala, definitivno igram za pobjedu, zato smo tu", odlučno je poručio.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

