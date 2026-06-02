Daniel iz 'Igre chefova' za RTL.hr priznao: 'Teško da ću biti u finalu, mislim da ima boljih igrača'

Natjecatelji su svjesni da i najmanja nepreciznost može značiti kraj njihovog puta u showu. "Znači, dovoljno da se malo sklizne, da idemo vani", slikovito opisuje Daniel napetost koja vlada među preostalim kandidatima.

Kako se broj natjecatelja smanjuje, tako raste i ulog. Daniel ističe da u ovoj fazi više nema prostora za pogreške, koliko god one bile male. "Konkurencija je žustra, svi su vrhunski kuhari. Sada tu detalji prevladavaju", objašnjava on.

S približavanjem finala, trema je sve veća. "Osjeća se sad već viša razina stresa, a ljudi su počeli gristi", iskreno priznaje. "Naravno, radi se tu, samo jedan pobjeđuje, bit će borba", zaključuje Daniel.

Iako je dogurao do same završnice, Daniel ostaje čvrsto na zemlji kada je riječ o procjeni vlastitih mogućnosti. Na direktno pitanje može li se zamisliti u velikom finalu, njegov odgovor bio je iznenađujuće iskren i skroman. "Teško", priznao je, ali odmah dodao: "ali to ne znači da ću odustati".

Kao razlog za takvo razmišljanje naveo je snažnu konkurenciju. "Pa zato što mislim da ima boljih igrača od mene, ali guram dokle ide i trudim se koliko mogu", objasnio je Daniel. U moru talentiranih kuhara, jednog je ipak izdvojio kao najveću prepreku na putu do pobjede. Na pitanje koga smatra najjačim igračem, odgovorio je bez previše oklijevanja: "Pa možda najjači igrač bi bio Mato."

Na pitanje što će se dogoditi ako se ipak nađe u finalu, njegov se stav potpuno mijenja i otkriva natjecateljski duh koji ga je i doveo do ove faze. "Ako dođem do finala, definitivno igram za pobjedu, zato smo tu", odlučno je poručio.

