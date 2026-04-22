Daniel oduševio žiri 'Igre chefova': 'Borit ćemo se za njega'

Zagrebački chef Daniel Bjelan , profesionalni kuhar s neobičnim karijernim putem, predstavio se javnosti u showu "Igra chefova" i svojim jelom demonstrirao tehničku potkovanost i znanje stečeno na drugom kraju svijeta. Iako je po struci ekonomist, Bjelan se s 24 godine prekvalificirao i posvetio svojoj pravoj strasti - kuhanju, a njegovo iskustvo i mirnoća odmah su privukli pažnju stručnog žirija.

Za svoje predstavljanje u natjecanju, Daniel je odabrao jelo koje, prema njegovim riječima, savršeno pokazuje temeljno znanje i vladanje različitim kulinarskim tehnikama. Pripremio je pačja prsa s bulgurom, pireom od celera te umakom od reduciranog porta i višanja. Objasnio je kako voli da jelo priča kompletnu priču, spajajući različite teksture i okuse.

"Volim da ima kremastu teksturu, da ima hrskavu teksturu, da ima neki protein, što je u ovom slučaju patka, i da imamo nešto osvježavajuće, što bi bio bulgur s citrusima," izjavio je Bjelan, naglašavajući važnost balansa na tanjuru. Njegov pristup, u kojem je svaki element pomno promišljen, pokazao se kao pun pogodak. Žiri je bio impresioniran, a jedan od chefova komentirao je kako se "puno dobrih bistroa ne bi trebalo posramiti ovog tanjura".

Osim tehničke preciznosti, Daniel je u kuhinju donio i dašak međunarodnog iskustva. Otkrio je kako je u Japanu dobio priliku organizirati kulinarsku radionicu, gdje je lokalnim polaznicima demonstrirao mediteransku kuhinju s poveznicama na japanske namirnice. Kao primjer, naveo je paštetu od tune, ribe koja je u Japanu iznimno cijenjena i dostupna. To iskustvo predavanja znanja na drugom kraju svijeta dodatno je oblikovalo njegov pristup hrani.

Svoju motivaciju za prijavu u show vidi kao priliku da se isprofilira u smjeru u kojem se želi razvijati - kao privatni chef. Ujedno, želio je testirati svoje vještine u stresnim situacijama i vidjeti kako će se snaći pod pritiskom.

Unatoč manjim zamjerkama na nedovoljno hrskavu kožicu patke, žiri je prepoznao ogroman potencijal i znanje. Jednoglasnom odlukom, s tri osvojena "noža", Daniel je prošao u daljnji krug natjecanja. "Tri noža koja sam dobio svakako su mi ulila samopouzdanje. Apsolutno mi je drago što sam napravio taj korak prijave i mislim da idem u dobrom smjeru," zaključio je Bjelan, spreman za nove izazove koji ga čekaju.

