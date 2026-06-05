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Igra chefova

Daniel se oprostio od 'Igre chefova': 'Ovo nije kraj, nego tek jedno važno poglavlje na mom kulinarskom putu'

Nakon što je napustio natjecanje u RTL-ovom showu 'Igra chefova', Daniel Bjelan oglasio se na Instagramu emotivnom porukom u kojoj se osvrnuo na svoje iskustvo u showu, zahvalio svima koji su ga podržavali te poručio da njegov kulinarski put tu ne završava

RTL.hr
05.06.2026 14:00

Daniel iz 'Igre chefova' u objavi je istaknuo kako za njega sudjelovanje u showu predstavlja mnogo više od samog rezultata te da iz natjecanja odlazi bogatiji za nova znanja, iskustva i prijateljstva. "Putovanje u showu 'Igra chefova' za mene je završilo u polufinalu, ali osjećaj koji nosim sa sobom puno je veći od samog rezultata. Ulazak u ovaj projekt bio je izazov, prilika za učenje, testiranje vlastitih granica i izlazak iz zone komfora. Tijekom snimanja imao sam priliku upoznati nevjerojatne ljude, kolege natjecatelje s kojima sam dijelio uspone, padove, stresne trenutke, ali i puno smijeha, prijateljstva i međusobne podrške", poručio je Daniel te dodao:

Daniel, Igra chefova
Daniel, Igra chefova FOTO: RTL

"Odlazim bogatiji za nova znanja, iskustva, prijateljstva i uspomene koje ću pamtiti cijeli život. Ponosan sam na svoj put do polufinala i zahvalan svima koji su me podržavali, navijali za mene i vjerovali u mene od prvog dana. Ovo nije kraj, nego tek jedno važno poglavlje na mom kulinarskom putu. Hvala svima od srca."

Finale 'Igre chefova' ne propustite u utorak u 21.15 na RTL-u ili 24 sata ranije na platformi Voyo.

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