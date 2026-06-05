Daniel se oprostio od 'Igre chefova': 'Ovo nije kraj, nego tek jedno važno poglavlje na mom kulinarskom putu'

Daniel iz 'Igre chefova' u objavi je istaknuo kako za njega sudjelovanje u showu predstavlja mnogo više od samog rezultata te da iz natjecanja odlazi bogatiji za nova znanja, iskustva i prijateljstva. "Putovanje u showu 'Igra chefova' za mene je završilo u polufinalu, ali osjećaj koji nosim sa sobom puno je veći od samog rezultata. Ulazak u ovaj projekt bio je izazov, prilika za učenje, testiranje vlastitih granica i izlazak iz zone komfora. Tijekom snimanja imao sam priliku upoznati nevjerojatne ljude, kolege natjecatelje s kojima sam dijelio uspone, padove, stresne trenutke, ali i puno smijeha, prijateljstva i međusobne podrške", poručio je Daniel te dodao:

"Odlazim bogatiji za nova znanja, iskustva, prijateljstva i uspomene koje ću pamtiti cijeli život. Ponosan sam na svoj put do polufinala i zahvalan svima koji su me podržavali, navijali za mene i vjerovali u mene od prvog dana. Ovo nije kraj, nego tek jedno važno poglavlje na mom kulinarskom putu. Hvala svima od srca."

Finale 'Igre chefova' ne propustite u utorak u 21.15 na RTL-u ili 24 sata ranije na platformi Voyo.