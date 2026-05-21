Dejan iz 'Igre chefova' o viralnoj predebeloj kobasici za RTL.hr: 'Definitivno ću snimiti video kako pravim kobasicu'

Bivši član crvenog tima sada nosi sivu pregaču, a za RTL.hr Dejan je priznao da nije očekivao drugu priliku, kao ni to da će završiti u timu chefa Tibora. Otvoreno je progovorio o pritisku povratka u kuhinju, učenju od dva različita mentora, ali i viralnom trenutku s "predebelom kobasicom" koji je nasmijao gledatelje i eksplodirao na društvenim mrežama.

Iskreno nisam očekivao nikakav povratak pa me samim tim informacija jako šokirala. Još me više šokiralo da idem u sivi tim.

Još uvijek mi je nejasno zašto sam ja vraćen, vjerojatno da napunimo karton jaja kako kaže Valentina.

Mnogo mi znači što sam baš ja taj koji je dobio priliku da ponovo provodi dane s ovako divnim ljudima na setu.

Ponovo ući u onu kuhinju znači nastavak agonije od koje sam se taman odmorio. Iščekivanje izazova, tanjura i na kraju eliminacija. Mislim da sam se eliminacija najmanje poželio.

Siva pregača trenutno znači naučiti nešto novo. Dobio sam priliku koju nitko iz showa nije, a to je da vidi dva različita mentora i od obojice naučim nešto.

Naravno da je pritisak, ali samim tim je i užitak. Tibor je chef s Michelinovom zvjezdicom i kod njega nema mjesta pogreškama. Bit će zadovoljstvo kuhati i učiti!

Naravno da sam se iznenadio, sjećam se momenta sa seta i negdje sam u sebi mislio da će biti izrezano. Gledajući epizodu i sam sam se prvo ismijao, a zatim je uslijedio ogroman broj poruka. Nisam očekivao toliki skok u pregledima, ali definitivno ću snimiti video kako pravim kobasicu da vidim hoće li i moj video biti toliko viralan.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.