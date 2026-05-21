Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Igra chefova

Dejan iz 'Igre chefova' o viralnoj predebeloj kobasici za RTL.hr: 'Definitivno ću snimiti video kako pravim kobasicu'

Povratak Dejana u kulinarski show 'Igra chefova' iznenadio je i gledatelje i njega samog

RTL.hr
21.05.2026 15:00

Bivši član crvenog tima sada nosi sivu pregaču, a za RTL.hr Dejan je priznao da nije očekivao drugu priliku, kao ni to da će završiti u timu chefa Tibora. Otvoreno je progovorio o pritisku povratka u kuhinju, učenju od dva različita mentora, ali i viralnom trenutku s "predebelom kobasicom" koji je nasmijao gledatelje i eksplodirao na društvenim mrežama.

Kako si reagirao kada si saznao da se vraćaš u Igru chefova'?

Iskreno nisam očekivao nikakav povratak pa me samim tim informacija jako šokirala. Još me više šokiralo da idem u sivi tim.

Dejan, Igra chefova
Dejan, Igra chefova FOTO: RTL

Jesi li uopće očekivao da će te baš sivi tim odabrati za povratak?

Još uvijek mi je nejasno zašto sam ja vraćen, vjerojatno da napunimo karton jaja kako kaže Valentina.

Koliko ti znači druga prilika u showu?

Mnogo mi znači što sam baš ja taj koji je dobio priliku da ponovo provodi dane s ovako divnim ljudima na setu.

Kakav je bio osjećaj ponovno ući u kuhinju nakon ispadanja?

Ponovo ući u onu kuhinju znači nastavak agonije od koje sam se taman odmorio. Iščekivanje izazova, tanjura i na kraju eliminacija. Mislim da sam se eliminacija najmanje poželio.

Dejan, Igra chefova
Dejan, Igra chefova FOTO: RTL

Je li te iznenadilo što sada nosiš sivu pregaču, nakon što si bio dio crvenog tima?

Siva pregača trenutno znači naučiti nešto novo. Dobio sam priliku koju nitko iz showa nije, a to je da vidi dva različita mentora i od obojice naučim nešto.

Je li ti povratak u show bio pritisak da kuhaš bez pogreške?

Naravno da je pritisak, ali samim tim je i užitak. Tibor je chef s Michelinovom zvjezdicom i kod njega nema mjesta pogreškama. Bit će zadovoljstvo kuhati i učiti!

Dejan, Igra chefova
Dejan, Igra chefova FOTO: RTL

Je li te iznenadio viralni trenutak s "predebelom kobasicom"?

Naravno da sam se iznenadio, sjećam se momenta sa seta i negdje sam u sebi mislio da će biti izrezano. Gledajući epizodu i sam sam se prvo ismijao, a zatim je uslijedio ogroman broj poruka. Nisam očekivao toliki skok u pregledima, ali definitivno ću snimiti video kako pravim kobasicu da vidim hoće li i moj video biti toliko viralan.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

igra chefova dejan igra chefova
Moglo bi te zanimati

Dejan se vratio u 'Igru chefova', ovaj put kao član sivog tima, a večeras se kuha za sportaše i body buildere: 'Preuzeli smo stopostotni rizik'

'Još jedan ćelavac!': Kandidati ostali u šoku nakon Dejanovog povratka u 'Igru chefova'

Dejan nakon ispadanja iz 'Igre chefova' za RTL.hr: 'Dok su chefovi komentirali tanjur, znao sam da idem kući. Jako mi je žao'

Fatalna pogreška izbacila Dejana iz 'Igre chefova': 'Ovo me emotivno pogodilo'

Dejan jednom rečenicom nasmijao chefove do suza: 'Moja kobasica je bila predebela...'

Dejan mislio da sigurno ispada iz 'Igre chefova', a onda je uslijedio šokantan preokret: 'Počeo sam se tresti'

Pročitaj na Net.hr
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'
Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'
Petar Pereža debitirao na RTL-u: Emotivan trenutak na kraju emisije sve je raznježio
Baš je lijepo vidjeti ih ovako opuštene: Zgodni igrači Portugala pokazali isklesana tijela
Suzana Mančić ništa neće naslijediti od muža milijunaša: 'Grci imaju poseban mentalitet '
Otkazao koncert zbog bolesti pa pravac na utakmicu: Rod Stewart vatreno navijao s tribina