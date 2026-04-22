Dejan je taksist koji se nakon 'Igre chefova' želi vratiti na vrh, ali...: 'Sam Bog te spasio'

U kulinarskom showu "Igra chefova" pojavio se kandidat čija životna priča odskače od uobičajenih kuharskih biografija. Dejan Crnković, 24-godišnjak iz Karlovca, pred žiri je stao kao taksist, no iza volana se krije bivši bogoslov i kuhar s iskustvom rada u nekima od najprestižnijih europskih kuhinja. Njegov put, pun neočekivanih skretanja, doveo ga je do audicije na kojoj je riskirao sve, nadajući se povratku svojoj prvoj strasti - kuhanju.

Put do kuhinje preko manastira

Dejanova kulinarska priča započela je na nesvakidašnjem mjestu. "Završio sam srednju bogoslovsku školu u manastiru Krka", otkrio je žiriju. Upravo ondje, između duhovnih obveza, pronašao je strast prema kuhanju. "Imam čast i privilegiju da povremeno kuham u okviru Pravoslavne crkve", dodao je, objašnjavajući kako je stekao temelje i disciplinu.

Dejan, Igra chefova FOTO: RTL

Na pitanje što svećenici najviše vole jesti, Dejan je s osmijehom odgovorio: "Svećenici jedu sve što jedemo i mi, nisu to drugačiji ljudi od nas." Objasnio je kako se prehrana ravna prema crkvenom kalendaru, poštujući dane posta i one kada je određena hrana dopuštena.

Od iskustva u Michelinovom restoranu do taksi vozila

Nakon školovanja, Dejanov profesionalni put odveo ga je daleko od manastirskih zidina. Radio je u restoranima u Banjaluci, Austriji te Dalmaciji, gdje je proveo mjesec dana na obuci u slavnom šibenskom restoranu Pelegrini, nositelju Michelinove zvjezdice. No, pritisak i stres vrhunske gastronomije uzeli su danak. "Trenutno vozim taksi. Iskreno, htio sam malo odvojiti glavu od tog pritiska i stresa", priznao je Dejan, dodajući kako je vožnja taksija samo privremena stanica te da se planira vratiti kuhanju. Upravo je "Igra chefova" prilika za taj povratak.

Orada s kozicama i trema koja je skoro sve upropastila

Za svoj nastup pred žirijem pripremio je jelo koje ga veže za početke - oradu s kozicama. Odlučio se napraviti i bisk od ljuštura kozica te rižoto od orzo tjestenine. Iako je jelo imalo duboke okuse, trema je učinila svoje. "Držao sam sve pod kontrolom do zadnjih deset minuta i tu sam se negdje izgubio. Panika me udarila", rekao je.

Stiven, Toni, Tibor, Igra chefova FOTO: RTL

Ta panika rezultirala je ključnom pogreškom. Žiri je odmah primijetio da orzo, poslužen kao rižoto, nije bio dovoljno kuhan. "Otišao je više sirov nego što sam ja mislio", priznao je Dejan. U svijetu kulinarstva, poslužiti sirovu namirnicu koja to ne bi smjela biti jedna je od najvećih pogrešaka. Ipak, okusi su bili ti koji su ga spasili. "Jako velika šteta što se ovo dogodilo. Ovo je čovjek koji barata s okusima, treba poraditi na tehnikama", komentirao je chef Toni.

"Čudni su putevi Božji": druga prilika za karlovačkog taksista