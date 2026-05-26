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Igra chefova

'Dobio si posao!': Emotivan odlazak Dejana iz 'Igre chefova' obilježila velika gesta chefa Stivena

Nakon napetog eliminacijskog izazova u kojem su se kandidati kulinarski borili za opstanak putujući kroz okuse Pariza, Madrida i Praga, jedan je natjecatelj morao spakirati svoje noževe. Iako je Dejan po drugi put napustio show, njegov odlazak obilježio je emotivan trenutak koji je pokazao da se trud i pozitivan duh cijene više od jedne pogreške na tanjuru

RTL.hr
26.05.2026 23:10

Na kraju izazova, kao troje najlošije ocijenjenih našli su se Valentina, Andro i Dejan. Napetost je dosegnula vrhunac kada su šefovi otkrili bodove - devet, osam i šest. Najniža ocjena pripala je Dejanu za njegovu juhu od škarpine s domaćim tortelinima. Iako je ideja bila pohvaljena, izvedba je zakazala.

"Šteta je, jer se vidi da se netko potrudio, ali je izvedbom to napravio jako loše", komentirao je chef Tibor. Ključna pogreška, koja je Dejanu zapečatila sudbinu, bila je sirova tjestenina.

Ironično, Dejan je ponovio pogrešku iz prošlosti, što je i sam primijetio s gorkim osmijehom. "Kad si ispao prošli put, ispao si zbog sirovih kobasica. Sad si ispao zbog sirove tjestenine", poručila je Marijana. 

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Neočekivani obrat

Unatoč razočaranju, Dejan je svoj poraz prihvatio dostojanstveno. "Nema veze, i meni je žao, ali opet, nekako sam zadovoljniji što sam ispao sada nego prošli put. Mislim da sam pokazao nešto više", rekao je pri odlasku. Njegov pozitivan stav i trud nisu prošli nezapaženo kod mentora.

Chef Tibor uputio mu je riječi podrške: "Žao mi je da si se okliznuo sad kad si napokon još više izašao iz svoje zone komfora. Ali nećemo te pamtiti po greškama, nego po svemu dobrom što si napravio."

Dejan, Igra chefova
Dejan, Igra chefova FOTO: RTL

Ipak, najveće iznenađenje priredio je chef Stiven. Vidno impresioniran Dejanovom energijom, uputio mu je otvorenu ponudu za posao. "Stvarno mi je drago da si bio u mom timu i da smo osjetili tvoj vedar duh. Volio bih te vidjeti jednog dana u mom timu. Takav pozitivan čovjek u svakoj je kući dobrodošao i dat ću mu sve svoje znanje", poručio mu je Stiven, na što je voditeljica dodala: "Dobio si posao!"

Dirnut ovom gestom, Dejan je zaključio svoje sudjelovanje s osmijehom. "To što me Stiven zvao da dođem raditi i učiti jedna je od najljepših gesti. Jako lijepe riječi", izjavio je.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

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