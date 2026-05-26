'Dobio si posao!': Emotivan odlazak Dejana iz 'Igre chefova' obilježila velika gesta chefa Stivena

Nakon napetog eliminacijskog izazova u kojem su se kandidati kulinarski borili za opstanak putujući kroz okuse Pariza, Madrida i Praga, jedan je natjecatelj morao spakirati svoje noževe. Iako je Dejan po drugi put napustio show, njegov odlazak obilježio je emotivan trenutak koji je pokazao da se trud i pozitivan duh cijene više od jedne pogreške na tanjuru

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Na kraju izazova, kao troje najlošije ocijenjenih našli su se Valentina, Andro i Dejan. Napetost je dosegnula vrhunac kada su šefovi otkrili bodove - devet, osam i šest. Najniža ocjena pripala je Dejanu za njegovu juhu od škarpine s domaćim tortelinima. Iako je ideja bila pohvaljena, izvedba je zakazala. "Šteta je, jer se vidi da se netko potrudio, ali je izvedbom to napravio jako loše", komentirao je chef Tibor. Ključna pogreška, koja je Dejanu zapečatila sudbinu, bila je sirova tjestenina. Ironično, Dejan je ponovio pogrešku iz prošlosti, što je i sam primijetio s gorkim osmijehom. "Kad si ispao prošli put, ispao si zbog sirovih kobasica. Sad si ispao zbog sirove tjestenine", poručila je Marijana.

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Neočekivani obrat

Unatoč razočaranju, Dejan je svoj poraz prihvatio dostojanstveno. "Nema veze, i meni je žao, ali opet, nekako sam zadovoljniji što sam ispao sada nego prošli put. Mislim da sam pokazao nešto više", rekao je pri odlasku. Njegov pozitivan stav i trud nisu prošli nezapaženo kod mentora. Chef Tibor uputio mu je riječi podrške: "Žao mi je da si se okliznuo sad kad si napokon još više izašao iz svoje zone komfora. Ali nećemo te pamtiti po greškama, nego po svemu dobrom što si napravio."

icon-expand Dejan, Igra chefova FOTO: RTL