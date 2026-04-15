Donosimo recept za Lininu azijsku rapsodiju iz 'Igre chefova'

Lina je u 'Igri chefova' pripremala Bami goreng s kozicama

15.04.2026 21:30

Sastojci:

Repovi kozica

Rižini rezanci – 1 paket (preporučeni široki rižini rezanci)

Kupus – pola glavice

Mrkva – 2 komada

Luk – 1 komad

Češnjak – 4 češnja

Mladi luk – 1 komad

Jaja – 3 komada

Soy sauce

Kecap Manis

Oyster sauce

Ketchup

Senf

Hot Chilli sauce po izboru

Dimljena crvena paprika

Češnjak u granulama

Bijeli papar

Sol

Korijandar

Mješavina začina po izboru

Suncokretovo ulje

Brašno

FOTO: RTL

Postupak:

Smrznute repove kozica stavimo u mlaku vodu da se odleđuju. Za to vrijeme pripremamo tekuću i suhu smjesu za prženje kozica. Za tekuću smjesu u zdjelici pomiješamo 2 jaja, žlicu senfa i 2 žlice Hot Chilli umaka prema izboru. Za suhu smjesu u posudi s poklopcem pomiješamo 5 žlica brašna, 2 žlice dimljene crvene paprike, 1 žlicu češnjaka u granulama, žlicu mješavine začina po izboru i sol.

Pripremamo umak za wok. U zdjelici umiješamo Soy sauce, Kecap Manis (slatki sojin umak), Oyster sauce i ketchup. Omjer je otprilike: 4 žlice Soy saucea, 2 žlice Kecap Manisa, 4 velike žlice ketchupa, 1 i pol žlica Oyster saucea. No točne količine puno ovise o količini rezanaca i povrća koje imate u woku.

Radimo pripremu povrća. Mrkve, luk i češnjak ogulimo. Mrkve, luk i svježi kupus tanko režemo tehnikom julienne, a češnjak na tanke krugove.

FOTO: RTL

U wok tavu nalijevamo ulje tako da prekrije dno. Redom ubacujemo narezano povrće: prvo luk, onda mrkvu, malo kasnije kupus, i naposlijetku češnjak. Kada je svo povrće gotovo, u wok nalijevamo pripremljeni umak za wok i dodajemo suhe začine: sol, češnjak u granulama, korijandar, mješavinu začina po izboru.

Istovremeno pripremamo i repove kozica. Kozice dobro osušimo papirnatim ubrusom, zatim ubacimo desetak komada kozica u mokru smjesu. Vilicom vadimo mokre kozice, stavljamo u zdjelu s poklopcem sa suhom smjesom i snažno protresemo da se dobro oblože. U lonac ulijemo ulje otprilike tri prsta visine te pržimo kozice do zlatne boje.

Rižine rezance pripremamo prema uputama na pakiranju. Najvjerojatnije će ih biti potrebno natopiti u vrućoj vodi na nekoliko minuta. Gotove rezance ocijedimo, dodajemo u wok i pomiješamo s gotovim povrćem.

Pripremamo jaje i mladi luk za garnish (dodatak za dekoraciju). Jaje istučemo vilicom u zdjelici i ispečemo tanko poput palačinke. Zarolamo ga u rolicu i narežemo na tanke trakice. Mladi luk narežemo na tanke kružiće.

Za kraj, serviranje. Na tanjur prvo stavimo tjesteninu s povrćem, zatim pržene kozice, te sve posipamo s trakicama pečenog jaja i mladim lukom. Uživajte!

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

Recepti Igre chefova

I vi kod kuće pripremite specijalitet žabe na kapuli koji je Luka servirao u 'Igri chefova'

Recepti Igre chefova

Jelo koje je oduševilo žiri 'Igra chefova': Pripremite i vi gofa

Moglo bi te zanimati

Nader zapalio 'Igru chefova': 'Barem da Sirijci imaju špek... A i sarmu bih mogao jesti svaki dan!'

Jelo koje je oduševilo žiri 'Igra chefova': Pripremite i vi gofa

Majka četvero djece i influencerica Jelena poskliznula se u 'Igri chefova': Ide li dalje?

Kustosica koja hranom slavi ženski ciklus pred žirijem 'Igre chefova': Jedva su shvatili što je na tanjuru

Benedikt je Mister Hrvatske 60+, a želi slavu u 'Igri chefova': 'Imam puno prijateljica s povlasticama'

Aneta itekako ima razloga za slavlje u 'Igri chefova': 'Prošli ste iako niste zaslužili'

Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?