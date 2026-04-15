Donosimo recept za Lininu azijsku rapsodiju iz 'Igre chefova'

Radimo pripremu povrća. Mrkve, luk i češnjak ogulimo. Mrkve, luk i svježi kupus tanko režemo tehnikom julienne, a češnjak na tanke krugove.

Pripremamo umak za wok. U zdjelici umiješamo Soy sauce, Kecap Manis (slatki sojin umak), Oyster sauce i ketchup. Omjer je otprilike: 4 žlice Soy saucea, 2 žlice Kecap Manisa, 4 velike žlice ketchupa, 1 i pol žlica Oyster saucea. No točne količine puno ovise o količini rezanaca i povrća koje imate u woku.

Smrznute repove kozica stavimo u mlaku vodu da se odleđuju. Za to vrijeme pripremamo tekuću i suhu smjesu za prženje kozica. Za tekuću smjesu u zdjelici pomiješamo 2 jaja, žlicu senfa i 2 žlice Hot Chilli umaka prema izboru. Za suhu smjesu u posudi s poklopcem pomiješamo 5 žlica brašna, 2 žlice dimljene crvene paprike, 1 žlicu češnjaka u granulama, žlicu mješavine začina po izboru i sol.

U wok tavu nalijevamo ulje tako da prekrije dno. Redom ubacujemo narezano povrće: prvo luk, onda mrkvu, malo kasnije kupus, i naposlijetku češnjak. Kada je svo povrće gotovo, u wok nalijevamo pripremljeni umak za wok i dodajemo suhe začine: sol, češnjak u granulama, korijandar, mješavinu začina po izboru.

Istovremeno pripremamo i repove kozica. Kozice dobro osušimo papirnatim ubrusom, zatim ubacimo desetak komada kozica u mokru smjesu. Vilicom vadimo mokre kozice, stavljamo u zdjelu s poklopcem sa suhom smjesom i snažno protresemo da se dobro oblože. U lonac ulijemo ulje otprilike tri prsta visine te pržimo kozice do zlatne boje.

Rižine rezance pripremamo prema uputama na pakiranju. Najvjerojatnije će ih biti potrebno natopiti u vrućoj vodi na nekoliko minuta. Gotove rezance ocijedimo, dodajemo u wok i pomiješamo s gotovim povrćem.

Pripremamo jaje i mladi luk za garnish (dodatak za dekoraciju). Jaje istučemo vilicom u zdjelici i ispečemo tanko poput palačinke. Zarolamo ga u rolicu i narežemo na tanke trakice. Mladi luk narežemo na tanke kružiće.

Za kraj, serviranje. Na tanjur prvo stavimo tjesteninu s povrćem, zatim pržene kozice, te sve posipamo s trakicama pečenog jaja i mladim lukom. Uživajte!

