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Igra chefova

Drama u Igri chefova'! Jedan propust razbjesnio chefa Stivena

U uzavreloj atmosferi popularnog kulinarskog natjecanja 'Igra chefova', pred timove je postavljen naizgled jednostavan, ali iznimno zahtjevan zadatak - pripremiti savršena pileća prsa. No, izazov je bio daleko od rutinskog, jer su tanjure ocjenjivali gosti s posebnim prehrambenim navikama i istančanim nepcima: sportaši. S ograničenim vremenom od svega 40 minuta, chefovi i njihovi timovi morali su brzo osmisliti pobjedničku strategiju koja će zadovoljiti nutritivne potrebe, ali i oduševiti okusom. U crvenom timu, chef Stiven pokazao je nezadovoljstvo neorganizacijom, a atmosfera je bila uzavrela

RTL.hr
20.05.2026 22:15

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

igra chefova
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