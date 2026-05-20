Drama u Igri chefova'! Jedan propust razbjesnio chefa Stivena

U uzavreloj atmosferi popularnog kulinarskog natjecanja 'Igra chefova', pred timove je postavljen naizgled jednostavan, ali iznimno zahtjevan zadatak - pripremiti savršena pileća prsa. No, izazov je bio daleko od rutinskog, jer su tanjure ocjenjivali gosti s posebnim prehrambenim navikama i istančanim nepcima: sportaši. S ograničenim vremenom od svega 40 minuta, chefovi i njihovi timovi morali su brzo osmisliti pobjedničku strategiju koja će zadovoljiti nutritivne potrebe, ali i oduševiti okusom. U crvenom timu, chef Stiven pokazao je nezadovoljstvo neorganizacijom, a atmosfera je bila uzavrela