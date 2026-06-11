Drugoplasirani Bartol podijelio emocije nakon završetka 'Igre chefova': 'Kratak period obilježen sjećanjima za cijeli život'

Dok se dojmovi još sliježu, jedan od natjecatelja koji je osvojio srca publike, finalist Bartol iz Tisnog, oglasio se na Instagramu. Svojom emotivnom objavom sažeo je iskustvo koje mu je, kako kaže, obilježilo život, a posebnom porukom pobjedniku pokazao je što znači biti velik i u porazu
'Sjećanja koja će trajati cijeli život'
"Kratak period, obilježen predivnim ljudima, novim iskustvima i sjećanjima koja će trajati cijeli život", započeo je Bartol svoju objavu uz galeriju fotografija koje vjerno dočaravaju vrtlog emocija iz RTL-ovog studija. Slike prikazuju sve: od koncentriranog kuhanja pod pritiskom, preko iskrenih zagrljaja s kolegama iz plavog tima, do trenutaka smijeha i strategije.
Bartol je prvenstveno čestitao pobjedniku Mati Bebeku. "Hvala ti na nezaboravnim bitkama, supportu tijekom showa i velike čestitke na pobjedi!", napisao je, pokazavši veliko poštovanje prema svom rivalu. Njegova zahvala nije stala tu. Posebne riječi uputio je mentoru, chefu Toniju Bobanu, na "povjerenju od prve do zadnje sekunde i na beskonačnoj pozitivnoj energiji koja je činila taj plavi tim", ističući važnost timskog duha. Nije zaboravio ni kolegu Andru, kojem je zahvalio "na brojnim zagrljajima i vrućim pogledima tokom showa", dajući naslutiti da su se u kuhinji rodila i čvrsta prijateljstva.