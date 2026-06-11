Drugoplasirani Bartol podijelio emocije nakon završetka 'Igre chefova': 'Kratak period obilježen sjećanjima za cijeli život'

Nakon višetjedne napete kulinarske borbe koja je gledatelje držala prikovanima za ekrane, zavjesa je spuštena na prvu sezonu showa 'Igre chefova'

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Dok se dojmovi još sliježu, jedan od natjecatelja koji je osvojio srca publike, finalist Bartol iz Tisnog, oglasio se na Instagramu. Svojom emotivnom objavom sažeo je iskustvo koje mu je, kako kaže, obilježilo život, a posebnom porukom pobjedniku pokazao je što znači biti velik i u porazu

'Sjećanja koja će trajati cijeli život'

"Kratak period, obilježen predivnim ljudima, novim iskustvima i sjećanjima koja će trajati cijeli život", započeo je Bartol svoju objavu uz galeriju fotografija koje vjerno dočaravaju vrtlog emocija iz RTL-ovog studija. Slike prikazuju sve: od koncentriranog kuhanja pod pritiskom, preko iskrenih zagrljaja s kolegama iz plavog tima, do trenutaka smijeha i strategije.

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