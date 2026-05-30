Ekskluzivno za RTL.hr! Daniel iz 'Igre chefova' o zarukama i prvom djetetu: 'Očekujemo sina krajem rujna, a vjenčanje...'

Daniel, natjecatelj popularnog showa 'Igra chefova', za RTL.hr otkriva da sa zaručnicom Lori očekuje svoje prvo dijete. U razgovoru za RTL.hr podijelio je trenutke iza kamera tijekom natjecanja.

"Dok sam se pred kamerama borio za svoje mjesto među najboljima u 'Igri chefova', iza scene se odvijala moja do sada najvažnija i najljepša životna priča. Daleko najveća podrška kroz cijelo natjecanje bila je moja zaručnica Lori, djevojka s kojom posljednjih godina dijelim i najljepše i najizazovnije trenutke. Poseban trenutak dogodio se na Valentinovo, 14. veljače, kada smo zarukama otvorili novo, zajedničko poglavlje", poručio je Daniel.