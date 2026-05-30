Igra chefova

Ekskluzivno za RTL.hr! Daniel iz 'Igre chefova' o zarukama i prvom djetetu: 'Očekujemo sina krajem rujna, a vjenčanje...'

Daniel iz 'Igre chefova' uskoro će postati otac

RTL.hr
30.05.2026 09:00

Daniel, natjecatelj popularnog showa 'Igra chefova', za RTL.hr otkriva da sa zaručnicom Lori očekuje svoje prvo dijete. U razgovoru za RTL.hr podijelio je trenutke iza kamera tijekom natjecanja.

"Dok sam se pred kamerama borio za svoje mjesto među najboljima u 'Igri chefova', iza scene se odvijala moja do sada najvažnija i najljepša životna priča. Daleko najveća podrška kroz cijelo natjecanje bila je moja zaručnica Lori, djevojka s kojom posljednjih godina dijelim i najljepše i najizazovnije trenutke. Poseban trenutak dogodio se na Valentinovo, 14. veljače, kada smo zarukama otvorili novo, zajedničko poglavlje", poručio je Daniel. 

Par očekuje rođenje svog prvog djeteta – sina koji bi na svijet trebao stići krajem rujna.

"Ovo je definitivno najljepše, ali i najizazovnije razdoblje naših života. Za sada se fokusiramo na trudnoću i pripreme za dijete, a nakon što uhvatimo ritam, svakako će na red doći i vjenčanje. Već razmišljamo da angažiramo Crveni tim za hranu na svadbi pošto su pokazali da znaju što rade kad su u pitanju svadbeni jelovnici, a tartar od kozica ćemo preskočiti", dadao je. 

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

