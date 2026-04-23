Eric sreću traži u Hrvatskoj, ali i u 'Igri chefova': 'Nisam za kuhinje, ja sam za vino'

U popularnom kulinarskom showu "Igra chefova" pojavio se Eric, Kanađanin koji je svoju sreću i novi dom pronašao u Hrvatskoj. Iako po struci konobar i budući vinar, odlučio je pred stručni žiri donijeti dašak internacionalnih okusa, predstavljajući ne samo jelo, već i svoju jedinstvenu životnu filozofiju. Njegov nastup bio je spoj hrabrosti, nekonvencionalnih okusa i iskrenog šarma koji je zaintrigirao, ali na kraju nije bio dovoljan za prolazak dalje.

Od vinograda u Glini do kulinarske pozornice

Eric je u Hrvatsku stigao prije šest i pol godina, a njegova ljubav prema zemlji okrunjena je sadnjom vlastitog vinograda u blizini Gline. Njegovi korijeni su, kako sam kaže, "miješani kao pas", s poljskim i ukrajinskim porijeklom s očeve strane te njemačkim i alžirskim s majčine. Upravo ga je ta raznolikost potaknula na istraživanje, a Hrvatska mu je ponudila ono što u Kanadi nije mogao naći.

"Ritam života je malo polako," objasnio je Eric, dodajući kako mu se sviđa što su ljudi ovdje više skupa. "Ja sam malo hedonist, ali miran sam isto i želim imati dobar život. Recimo, bez stresa." Njegova filozofija proteže se i na vinograd, gdje planira razvijati permakulturu, vjerujući da "grožđe treba držati sebe". Dok čeka da vinograd donese prve plodove, vodi mali kafić, a obitelj mu, kako kaže, za sada čine dvije mačke.

Tatarski biftek s okusom Tajlanda i Laosa

Za svoj nastup pred chefovima, Eric je odlučio riskirati. Pripremio je tatarski biftek, ali s neočekivanim azijskim prizvukom. Inspiraciju je, kaže, dobio na putovanju u Pariz. Želio je pokazati igru s okusima, što je i postigao marinadom koja je uključivala čili, đumbir, češnjak, luk, riblji umak i, kao mali podsjetnik na domovinu, javorov sirup.

"Nisam tu samo radi zabave, tu sam zbog natjecanja," izjavio je Eric, otkrivajući da mu je najdraža namirnica maslac. Njegov pristup jelu bio je odraz njegove osobnosti: hrabar, pun okusa i bez straha od eksperimentiranja.

Hrabrost pohvaljena, tehnika nedovoljna

Žiri je bio podijeljenih dojmova. Prepoznali su hrabrost i zanimljivu igru okusa. "Meni vam ovo odgovara - igrati slatko pa ti je kiselo pa ti je pikantno," komentirao je jedan od chefova. Složili su se da je kandidat netko tko se ne boji začina i da je jelo ukusno.

