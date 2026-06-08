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Igra chefova

Finale 'Igre chefova' pogledajte odmah na platformi Voyo! Doznajte tko je osvojio 25.000 eura

Nakon tjedana napetosti, kulinarskih izazova i neizvjesnosti, popularni show 'Igra chefova' stigao je do samog vrhunca

RTL.hr
08.06.2026 15:17

Veliko finale 'Igre chefova' sada je dostupno za gledanje na platformi Voyo, a gledatelji ne moraju čekati.

Četiri zvijezde u kuhinji

U borbi za prestižnu titulu i novčanu nagradu ostalo je četvero najboljih. Dubrovčanin Mato od početka slovi za favorita, dok Bartol donosi znanje stečeno u inozemstvu. Tim mentora Tibora Valinčića predstavlja Toni, a najveće iznenađenje je Splićanka Valentina Ružević. Kao jedina amaterka među profesionalcima, dokazala je da su ljubav i strast ključni sastojci za uspjeh.

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Ulog je velik

Osim titule prvog pobjednika 'Igre chefova', natjecatelje motivira i izdašna nagrada od 25.000 eura.

Napetu završnicu i proglašenje pobjednika pogledajte odmah na platformi Voyo.

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