Finale 'Igre chefova' pogledajte odmah na platformi Voyo! Doznajte tko je osvojio 25.000 eura

Veliko finale 'Igre chefova' sada je dostupno za gledanje na platformi Voyo, a gledatelji ne moraju čekati.

U borbi za prestižnu titulu i novčanu nagradu ostalo je četvero najboljih. Dubrovčanin Mato od početka slovi za favorita, dok Bartol donosi znanje stečeno u inozemstvu. Tim mentora Tibora Valinčića predstavlja Toni, a najveće iznenađenje je Splićanka Valentina Ružević. Kao jedina amaterka među profesionalcima, dokazala je da su ljubav i strast ključni sastojci za uspjeh.