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Igra chefova

Gledatelji o 'Igri chefova': 'Žao nam je što je završilo, bilo je milina za gledati!'

Kad je na male ekrane stigla 'Igra chefova', rijetko je tko mogao predvidjeti da će jedan kulinarski format u tako kratkom razdoblju gledatelji toliko zavoljeti. No upravo se to dogodilo. Show koji je spojio vrhunsku gastronomiju i topli ljudski pristup privukao je brojne gledatelje pred ekrane, a društvene mreže i forumi doslovno gore od pozitivnih reakcija. Iz tjedna u tjedan, komentari iz cijele regije ponavljaju istu poruku: ovo je najbolji kulinarski show do sada snimljen na ovim prostorima!

RTL.hr
10.06.2026 12:17

U čemu je tajna? Gledatelji su prepoznali format koji ne 'živi na drami' pa se 'Igra chefova' pokazala kao pravo televizijsko osvježenje. Donijela je dinamiku u kojoj se svaki tanjur secira s poštovanjem, a u prvom planu su međusobno pomaganje, poštenje i empatija. Savršena atmosfera", show bez stresa" i milina za gledati", samo su neki od komentara kojima vjerna publika opisuje svoje večeri uz ekran. Format je toliko snažan da je privukao čak i skeptike koji inače zaobilaze kulinarske emisije dok gledatelji otvoreno poručuju produkciji i žiriju: Budite samo pošteni kao i do sada."

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Ipak, najveća snaga ovog televizijskog hita leži u chefovima. Tri imena koja su donedavno bila sinonim za izvrsnost unutar ekskluzivnih gastro krugova, preko noći su postala prave regionalne zvijezde. Stiven, Tibor i Toni bili su onaj ključni magnet koji je publiku privukao pred ekrane. Prvenstveno sam počela gledati zbog dobrih šefova... kad ono i svi kandidati su super", priznaje jedna od vjernih gledateljica. Gledatelje su osvojili neposrednošću, znanjem, ali i nevjerojatnom prizemljenošću te šarmom, zbog čega ih u komentarima često časte i epitetima da su jednostavno sexy i cool".

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Publika ih na društvenim mrežama već detaljno opisuje kroz simpatične detalje - od Stivenove legendarne frizure preko Tonijevih brkova i zaraznog osmijeha do Tiborove smirenosti i upečatljive brade. U svojim osvrtima gledatelji ponavljaju kako su ovi profesionalci, prije svega, jednostavni, dragi, simpatični, karakterni, emotivni i nadasve vrhunski te da ne dociraju i ne izigravaju kuharske veličine". No ono što je publiku najviše dirnulo jest plemenita misija ovog trojca. Oni trebaju cijeli život raditi ovakve emisije i tako pomoći anonimcima da izađu u javnost i pokažu što znaju i što su naučili", ističe se u jednoj od najljepših pohvala gledatelja, čime je 'Igra chefova' dobila status projekta koji stvara nove talente. Komentari na društvenim mrežama prepuni su hvale za njihovu skromnost i nedostatak ega te zaključuju kako je ovo primjer kako se stvaraju dobri kuhari i radnici."

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Kemija među chefovima koji se međusobno beskrajno poštuju i sjajno zabavljaju prenijela se i na kandidate koji su tijekom snimanja postali prijatelji. Gledatelji s oduševljenjem ističu trenutke u kojima mentori bodre sve natjecatelje, pa čak i one iz protivničkih timova, čestitajući im na uspjehu bez fige u džepu. Da ovaj show uistinu mijenja živote, dokazuje i činjenica da se kandidatkinji Valentini ostvario san i prije samog finala - legendarni chef Hrvoje Zirojević prepoznao je njezin talent i pozvao je da radi u njegovu timu!

Sada, kada je prva sezona došla do samog kraja, publika ne skriva tugu što je sve tako brzo završilo", a mnogi otvoreno pišu kako će im biti neobično bez njih na ekranima" jer ih gledaju iz gušta". Gledatelji su se toliko povezali sa chefovima i natjecateljima da možemo reći kako je 'Igra chefova' ujedinila regiju u ljubavi prema dobroj hrani i vrhunskim profesionalcima.

igra chefova
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