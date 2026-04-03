Hrvat joj je promijenio život i sada će simpatična Kolumbijka kuhati u 'Igri chefova'!

Sandra Milena Quebrada Martinez iz Kolumbije u Hrvatsku je stigla - zbog ljubavi. Ta 40-godišnja projektna menadžerica, vedra, pričljiva i uvijek nasmijana, u kulinarski show 'Igra chefova' dolazi kao amaterka, ali s pričom koja je već sama po sebi filmska

Prije nekoliko godina upoznala je Hrvata Andriju dok je putovao po Kolumbiji i premda nisu govorili isti jezik, pronašli su način da se razumiju - uz puno poruka, strpljenja i Google prevoditelja. Nakon godinu dana dopisivanja Andrija se vratio u Kolumbiju po nju, a njihova je priča tada dobila novi nastavak - Sandra je spakirala svoj život u kovčeg i preselila se u Hrvatsku. Ubrzo su se i vjenčali.

Sandra, Igra chefova FOTO: RTL

Svoj brak opisuje kao odnos pun ljubavi, poštovanja i razumijevanja, a kod svog supruga najviše cijeni to što je ne sputava ni u kojem smislu, što obožava njezinu spontanost i ljubav prema životu. Danas kaže da je sretna u svojoj novoj zemlji iako se još privikava na drugačiji način života. Snijeg je, priznaje, prvi put vidjela tek kad je stigla u Hrvatsku - prizor koji ju je oduševio poput djeteta.

Kuhanje je za Sandru puno više od hobija. Odrasla je u skromnim uvjetima, a kuhinji se okrenula vrlo rano jer se, dok je majka radila, morala brinuti o mlađoj braći i sestri. Učila sam gledajući tetke, susjede, čak i svoje prijateljice kako kuhaju", kaže Sandra i dodaje da je izvježbala tako što bi probavala dok joj jelo nije uspjelo. Upravo tada naučila je pripremati tradicionalna kolumbijska jela koja i danas nosi u srcu te objašnjava kako su joj mirisi domaće hrane uvijek bili način da pokaže svoje emocije.

U 'Igri chefova' želi spojiti dva svijeta - okuse Kolumbije i novu hrvatsku svakodnevicu. Veliki san joj je otvoriti mali bistro u kojem bi ljudi mogli upoznati toplinu kolumbijske kuhinje. No Sandrin najveći motiv nije samo kuhanje. Njezina 16-godišnja kći još uvijek živi u Kolumbiji, gdje završava srednju školu, a Sandra sanja o danu kad će opet živjeti zajedno - ovaj put u Hrvatskoj. Istovremeno, ona i Andrija priželjkuju i proširenje obitelji.

U show tako ulazi s puno emocija, energije i velikim srcem. Ako je suditi po Sandrinoj životnoj priči, ova Kolumbijka već je dokazala da se uz hrabrost, ljubav i malo začina može prijeći i pola svijeta.

