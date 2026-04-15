I vi kod kuće pripremite specijalitet žabe na kapuli koji je Luka servirao u 'Igri chefova'

Luk narezati na polumjesece. U tavu dodati maslinovo ulje, luk, lovorov list i sol te ga izdinstati dok ne uvene.

Žablje krakove odvojiti od trupa, a gornje dijelove staviti u mali lonac zajedno s ostatkom crvenog luka, maslinovim uljem, vodom i lovorom. Prokuhati kako bi se dobio temeljac koji ćemo po potrebi dodavati luku i žabama.

Kad luk uvene, dodati žablje krakove i svježi timijan te deglazirati bijelim vinom. Dodati malo temeljca, poklopiti i pustiti da kuha 5 do 8 minuta, dok vino ne ispari.