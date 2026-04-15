I vi kod kuće pripremite specijalitet žabe na kapuli koji je Luka servirao u 'Igri chefova'

Luka je u 'Igri chefova' servirao žabe na kapuli, a mi vam donosimo recept

15.04.2026 21:30

Sastojci:

Žablji kraci 1 kg

Crveni luk 1 kg

Lovorov list 4 lista

Timijan 3 g

Menta 10 g

Čaj od mente 10 g

Lecitin 20 g

Maslinovo ulje 0,5 dl

Suncokretovo ulje 1 žlica

Vino pošip 0,4 dl

Limun 3 komada

Šećer 3 g

Sol

Papar

Lukino jelo, Igra chefova FOTO: RTL

Priprema:

Luk narezati na polumjesece. U tavu dodati maslinovo ulje, luk, lovorov list i sol te ga izdinstati dok ne uvene.

Žablje krakove odvojiti od trupa, a gornje dijelove staviti u mali lonac zajedno s ostatkom crvenog luka, maslinovim uljem, vodom i lovorom. Prokuhati kako bi se dobio temeljac koji ćemo po potrebi dodavati luku i žabama.

Kad luk uvene, dodati žablje krakove i svježi timijan te deglazirati bijelim vinom. Dodati malo temeljca, poklopiti i pustiti da kuha 5 do 8 minuta, dok vino ne ispari.

Luka, Igra chefova FOTO: RTL

Skuhati čaj od mente, dodati šećer te ga ostaviti da se ohladi na sobnu temperaturu.

Limunov sok i maslinovo ulje uliti u usku posudu te ih štapnim mikserom izmiksati dok se ne postigne emulzija.

Žabe s lukom začiniti po želji i po potrebi dodati temeljac. Smjesa treba biti povezana, ali ne smije biti previše masna niti previše tekuća (količinu temeljca prilagoditi po potrebi).

Svježu mentu sitno nasjeckati. Čaj od mente procijediti, dodati lecitin te izmiksati štapnim mikserom dok se ne dobije pjenica.

Žabe na luku servirati na sredinu tanjura. Oko njih dodati emulziju od maslinovog ulja i limuna, na vrh staviti pjenicu i posuti svježom mentom.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

