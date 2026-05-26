Ines nakon ispadanja iz 'Igre chefova' za RTL.hr: 'Kada sam čula odluku, osjetila sam olakšanje'

icon-close

Vegetarijanka koja je oduševila chefove poširanim kruškama, ali i kobasicom boljom od nekih profesionalnih verzija, kaže da je ulazak u top 10 za nju već bio velika pobjeda. U razgovoru za RTL.hr Ines je otkrila je li se razočarala, što joj je bilo najteže tijekom natjecanja i zašto će iz showa prije svega pamtiti ljude i prijateljstva.

Jesi li očekivala da ćeš ispasti tijekom svog posljednjeg eliminacijskog izazova?

Bila sam svjesna da moje jelo taj dan jednostavno nije bilo dovoljno dobro za prolaz. U sebi sam se već pomirila s mogućnošću da odlazim kući, iako uvijek postoji onaj mali glas koji govori: "Možda ipak." Iskreno, mislim da sam u tom trenutku više bila iscrpljena i zahvalna nego tužna. Nakon svega što smo prošli, osjećala sam da sam dala koliko sam mogla u datom trenutku.

icon-expand Ines, Igra chefova FOTO: RTL

Jesi li se razočarala?

Ne. Možda će zvučati čudno, ali nisam bila razočarana ni odlukom žirija ni sobom. To jelo sam radila bezbroj puta i znam da funkcionira, ali ponekad se jednostavno dogodi dan kada ništa ne ide kako treba. Najveći protivnik mi je bio pritisak koji se skupljao iz dana u dan. Kada sam došla do top 10, već sam ostvarila puno više nego što sam očekivala.

Što ti je prolazilo kroz glavu kada si čula da napuštaš natjecanje?

Iskreno, olakšanje. Došla sam u show testirati sebe, izaći iz zone komfora i vidjeti koliko daleko mogu dogurati. Nisam došla s idejom da ću osvojiti prvo mjesto. Zapravo me najviše zanimalo kako profesionalci reagiraju na moja jela i kuham li stvarno fino i kvalitetno. Bila sam okružena profesionalcima čije su vještine godinama brušene. U jednom trenutku kuhanje je prestalo biti igra kao što je bilo do top 10 i postalo je borba sa satom, umorom, očekivanjima i vlastitim perfekcionizmom. Taj dan me sve to sustiglo.

icon-expand Ines, Igra chefova FOTO: RTL

Rekla si da si očekivala ispadanje puno ranije – zašto si tako mislila?

Zato što sam realna. Ozbiljno kuham tek posljednje dvije godine, a s mesom sam počela raditi praktički jučer u odnosu na većinu kandidata. Zato mi je ulazak u top 10 ogroman uspjeh. Dobiti najviše bodova za jelo od chefova s Michelinovim zvjezdicama i Gault Millau preporukama, kao vegetarijanka napraviti kobasicu koja je bila bolja od nekih profesionalnih verzija i ostati u natjecanju dulje od pojedinih profesionalaca, to zaista nisu male stvari i potvrda su smjeru u kojem se želim dalje kretati.

Na što si tijekom svog boravka u showu najponosnija?

Teško je odlučiti se samo za jednu stvar jer je bilo toliko toga na što sam ponosna. Veliki je iskorak iz zone komfora bilo uopće sudjelovati i javno se eksponirati kao vegetarijanka u državi u kojoj je vegetarijanstvo još uvijek praktički tabu tema. Ponosna sam na svoj pristup radu u kuhinji i na odnose koje sam izgradila s drugim kandidatima. Ponosna sam naravno na poširane kruške koje su osvojile chefove. Drago mi je što sam u showu pokazala bez skrivanja sve emocije od sreće, preko ljutnje do tuge i što sam u svakom trenutku bila svoja.

icon-expand Ines, Igra chefova FOTO: RTL

Koji ti je trenutak iz 'Igre chefova' najdraži i koji ćeš najviše pamtiti?