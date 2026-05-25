Ines napustila 'Igru chefova', a njezin oproštaj dirnuo je sve: 'Očekivala sam ispadanje puno ranije'

Eliminacijski izazov donio je dašak filmske čarolije u kuhinju. Pred natjecateljima se našla videoteka s naslovima s platforme Voyo, a zadatak je bio odabrati jedan film i njegov naziv interpretirati kroz jelo. Dok su se neki kandidati hrabro upustili u kreativne pothvate, Ines je odabrala, kako se pokazalo, previše siguran put. Inspirirana filmom "Talijanska priča", odlučila je pripremiti tjesteninu s umakom od rajčice, tikvica i pinjola.

Nažalost, njezina izvedba nije impresionirala šefove. Ocijenili su jelo prejednostavnim za ovu fazu natjecanja, a zamjerili su joj i tehničke pogreške. "Što se dogodilo s paštom? Bila je potpuno prekuhana", glasio je jedan od ključnih komentara žirija, koji je zaključio kako se jelu pristupilo bez veće ideje i hrabrosti. Iako su pohvalili njezin trud tijekom cijelog natjecanja, složili su se da je njezin tanjur ovoga puta bio najlošiji.

Ines je odluku prihvatila emotivno, ali dostojanstveno. "Očekivala sam ispadanje puno ranije, tako da sam stvarno jako zahvalna na svemu što sam ovdje naučila i na ljudima koje sam upoznala", izjavila je na odlasku, dok su je kolege i šefovi ispratili pljeskom i riječima ohrabrenja.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.