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Igra chefova

Ines napustila 'Igru chefova', a njezin oproštaj dirnuo je sve: 'Očekivala sam ispadanje puno ranije'

Natjecanje 'Igra šefova' ulazi u sve napetiju fazu, a pritisak na preostale kandidate raste iz dana u dan. Nakon glamuroznog izazova u kojem su kuhali za RTL-ove zvijezde, uslijedio je eliminacijski test inspiriran filmskim naslovima koji je za jednu natjecateljicu značio kraj puta. Ines je, nažalost, spakirala svoje noževe

RTL.hr
25.05.2026 23:05

Eliminacijski izazov donio je dašak filmske čarolije u kuhinju. Pred natjecateljima se našla videoteka s naslovima s platforme Voyo, a zadatak je bio odabrati jedan film i njegov naziv interpretirati kroz jelo. Dok su se neki kandidati hrabro upustili u kreativne pothvate, Ines je odabrala, kako se pokazalo, previše siguran put. Inspirirana filmom "Talijanska priča", odlučila je pripremiti tjesteninu s umakom od rajčice, tikvica i pinjola.

Ines, Igra chefova
Ines, Igra chefova FOTO: RTL

Nažalost, njezina izvedba nije impresionirala šefove. Ocijenili su jelo prejednostavnim za ovu fazu natjecanja, a zamjerili su joj i tehničke pogreške. "Što se dogodilo s paštom? Bila je potpuno prekuhana", glasio je jedan od ključnih komentara žirija, koji je zaključio kako se jelu pristupilo bez veće ideje i hrabrosti. Iako su pohvalili njezin trud tijekom cijelog natjecanja, složili su se da je njezin tanjur ovoga puta bio najlošiji.

Ines je odluku prihvatila emotivno, ali dostojanstveno. "Očekivala sam ispadanje puno ranije, tako da sam stvarno jako zahvalna na svemu što sam ovdje naučila i na ljudima koje sam upoznala", izjavila je na odlasku, dok su je kolege i šefovi ispratili pljeskom i riječima ohrabrenja.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

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