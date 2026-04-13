Influencerica Viktoria pred chefovima u 'Igri chefova': 'U mojoj glavi je bio jedan propuh, bura, jugo, maestral'

icon-close

U popularnom RTL-ovom kulinarskom showu "Igra chefova" pojavila se i Viktorija, kreatorica sadržaja iz Ploča s adresom u Švedskoj poznatija kao Klaskalica, koja je svojom pričom i hrabrim veganskim jelom unijela potpuno novu dinamiku. Njezin put do kuhanja pred kamerama nije bio planiran - sve je započelo spontano, nakon gubitka posla, a kulminiralo je tanjurom koji je zbunio i impresionirao iskusni žiri.

Spontani početak kulinarske avanture

Viktorija, koja posljednje četiri godine živi i studira u Švedskoj, u svijet kuhanja na društvenim mrežama ušla je sasvim slučajno. Kako je sama otkrila, presudan je bio trenutak u kojem je ostala bez posla i suočila se s viškom slobodnog vremena. "Sve se dogodilo tako što sam izgubila posao. Imala sam višak vremena", ispričala je Viktorija. "Kad već kuham, što ne bih to počela snimati, a kad već snimam, zašto ne bih pokušala eksperimentirati? Tako da se sve nekako spojilo u jednu kombinaciju i evo, tu sam gdje jesam i guram dalje."

Stiven, Toni, Tibor, Igra chefova FOTO: RTL

Naviknuta na snimanje u vlastitoj režiji, gdje su "sve ove ručice, ove oči, ovaj mozak" pod njezinom kontrolom, ulazak u profesionalni studio i kuhanje pod pritiskom bilo je potpuno novo i stresno iskustvo. Prijavila se, kaže, kako bi testirala svoje granice i otkrila može li se nositi s kuhanjem pod stresom.

Kaos, trema i 'smoothie' od graha

Jednom kad su se kamere upalile i sat počeo otkucavati, Viktorija se suočila s ogromnom tremom. "U mojoj glavi je bio jedan propuh, bura, jugo, maestral. Svi vjetrovi su se tu sastali. Znači, prazan pogled, mozak je napustio ovo tijelo, doslovno", slikovito je opisala svoje stanje. Kaos u nepoznatoj kuhinji doveo je i do tehničkih pogrešaka. Pripremajući pire od bijelog graha i miso paste, ključnu komponentu svog jela, napravila je veliku grešku. "Ovo nije pire, ovo je smoothie od bijelog graha", konstatirala je u nevjerici. Umjesto da odustane, odlučila je improvizirati. "Odluka dobrog kuhara je da se snađe u situaciji. Mislila sam, ovo će biti k'o neka krema, pa šta, reći ću da mi je to bio cilj." Za svoj prvi nastup odabrala je tradicionalno sečuansko jelo Mapo Tofu, koristeći nježni, svilenkasti tofu koji zahtijeva posebnu pažnju. Htjela je žiriju "zapapriti život" sečuanskim paprom, no na kraju je, zbog grešaka i nedostatka vremena, na tanjur stavila ono što je uspjela spasiti. "Nije na meni, sve je na njima i to je to", zaključila je predavši tanjur.

Presuda žirija i iznenađujući prolazak

Žiri, koji jela ocjenjuje naslijepo, bio je podijeljen. Primijetili su tehničke nedostatke - tekstura tofua nije bila svima ugodna, a čips od povrća bio je žilav. Ipak, okusi su ih zaintrigirali. "Za vegansku hranu je čak i OK izbalansirana", komentirao je jedan od chefova. "Nije mi grozno." Dugo su vijećali je li jelo pripremio amater ili profesionalac. "Ja bih rekao da je ovo amater, jer mislim, profi bi znao da ovaj čips ne može doći na tanjur", glasio je jedan od komentara, dok je drugi dodao: "Ima tu mjesta za napredak, što je dobro, ali balansira okusima. Interesira me što još ta osoba može napraviti."

Viktorija, Stiven, Igra chefova FOTO: RTL